शेर से 'खेल' रही थीं लड़कियां, यूजर्स बोले- पिंजरा खुल गया तो...

पिंजड़े में कैद शेर की नकल करते हुए एक लड़की का वीडियो वायरल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कैसे लड़की शीशे की मोटी दीवार के दूसरी तरफ कैद शेर का माखौल उड़ा रही है. ऐसा करने वाली लड़की को सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब खरी-खोटी सुनाई है. हालांकि, कुछ लोगों ने इसे लाइटली लेने की अपील की है.

ट्विटर पर इस वीडियो को एंगी करन नाम की यूजर ने शेयर किया. उन्‍होंने इसके कैप्शन में लिखा- 'किसी ऐसे पर हंसना और उसका मजाक बनाना जो बिना किसी गलती के कैद हो? अगर जगह बदल दी जाए तो? लड़कियां शीशे के दीवार की तरफ चली जाएं और शेर दूसरी तरफ आ जाए तो क्‍या तब भी ये लड़कियां ऐसे ही शेर का मजाक उड़ाएंगी.'

हालांकि, वीडियो किस जगह का है, यह स्पष्ट नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग इन लड़कियों पर बुरी तरह भड़क उठे. उन्होंने लड़कियों को आड़े हाथ लिया. एक शख्‍स ने लिखा- कल्‍पना कीजिए अगर यह शीशा टूट जाता तो क्‍या होता?

LAUGHING and mocking at someone who is in prison for having done nothing wrong!



DO you think those two women would still be mocking this lion if the roles were reversed? pic.twitter.com/GefR44HDIU