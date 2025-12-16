scorecardresearch
 
जर्मन मेट्रो का अजब नजारा, ट्रेन के अंदर ही शुरू हो गई नाइट क्लब पार्टी...

इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसमें एक मेट्रो ट्रेन को ही लोगों ने क्लब बना लिया है और डीजे की धुन पर जमकर नाच रहे हैं. ऐसे में जानते हैं इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है?

पैसेंजर ने मेट्रो ट्रेन को नाइट क्लब बना लिया (Photo - Instagram/@@technoravetv)
मेट्रो ट्रेन को नाइट क्लब की तरह इस्तेमाल करते एक वीडियो वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो जर्मनी का है. इसे टेक्नो सबवे पार्टी बताया जा रहा है और वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह इसी इवेंट का दृश्य है.  इसमें मेट्रो के डिब्बों को लोगों नाइट क्लब बना दिया है. 

अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर @technoravetv  नाम के हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो के साथ एक लंबा-चौड़ा कैप्शन भी लिखा है-  जर्मनी में, टेक्नो सबवे पार्टी नाम का एक अनोखा इवेंट मेट्रो ट्रेन को चलती-फिरती रेव पार्टियों में बदल देता है.

ट्रेन के अंदर बना जाता है नाइट क्लब जैसा माहौल
यूजर ने दावा किया है कि लोग इस इवेंट के दौरान ट्रेन के अंदर क्लब जैसा माहौल एन्जॉय करते हैं, जो दोपहर के बाद शुरू होता है और शाम तक चलता रहता है. यह इवेंट नूर्नबर्ग में होता है, जो एक मोबाइल पार्टी का अनुभव देता है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को जमीन के नीचे नाचने के रोमांच के साथ मिलाता है, यह पार्टी कई घंटों तक चलती है और अक्सर रात तक चलती रहती है.

A post shared by Techno Rave TV (@technoravetv)

लोकल ग्रुप्स द्वारा ऑर्गनाइज की गई टेक्नो सबवे पार्टी, जर्मनी के इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक और कम्युनिटी के प्यार का प्रतीक बन गई है, जो एक ऐसा शानदार और अनोखा अनुभव देती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अस्थायी डांसफ्लोर में बदल देता है. 

वीडियो जर्मनी के ही एक और सबवे पार्टी के होने का दावा
वहीं इसी वीडियो के साथ टैग एक और यूजर @finn_schaller ने कमेंट सेक्शन में दावा किया है कि इस क्लिप में दो जगह के वीडियो हैं. दूसरा वीडियो मैंने बनाया है. यह हमारे अपने इवेंट, सबवे मेट्रो पार्टी का है, जो जर्मनी के नूर्नबर्ग में ही हुआ था, लेकिन इस इवेंट का टेक्नो ट्रेन पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, जो एक अलग कॉन्सेप्ट है और वह भी नूर्नबर्ग में होता है और उसे अलग-अलग प्रमोटर ऑर्गनाइज करते हैं.

काफी आकर्षक होते हैं ये इवेंट
टेक्नो ट्रेन एक रेगुलर इवेंट है जो असल ट्रेन में होता है, जबकि हमारा इवेंट और यहां दिखाया गया क्लिप सबवे (U-Bahn) के अंदर फिल्माया गया था. इसलिए वीडियो के दूसरे क्लिप को टेक्नो ट्रेन से नहीं जोड़ा जा सकता. 

हालांकि, इस वीडियो को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. कुछ इसे जर्मनी के टेक्नो ट्रेन इवेंट से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे जर्मनी में ही आयोजित एक अलग सबवे पार्टी बता रहे हैं.  लेकिन चलती मेट्रो ट्रेन के अंदर इस तरह के डीजे नाइट लोगों में रोमांच पैदा कर रहे हैं. 

नोट - यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर आधारित है. aajtak.in इसके वास्तविकता की पुष्टि नहीं करता है.

