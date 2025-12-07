'ये रोलरकोस्टर जैसा है…', जर्मन टूरिस्ट की नजर से दिल्ली का ट्रैफिक वायरल

भारत घूमने आई जर्मनी की एक महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखकर उसका हैरान करने वाला रिएक्शन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लिजलाज नाम की यूजर ने शेयर किया है, जिसमें वह दिल्ली की सड़कों से गुजरते हुए अपने अनुभव को कैमरे में कैद करती नजर आ रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि वह कभी कैमरा अपनी तरफ घुमाती हैं तो कभी सामने दौड़ती गाड़ियों की तरफ. चारों ओर बसें, ऑटो, बाइक और कारें बिना किसी तय लाइन के आगे बढ़ती दिखती हैं.

'ये ट्रैफिक तो रोलरकोस्टर जैसा है'

वीडियो में लिजलाज कहती हैं, दिल्ली में आपका स्वागत है, जहां ट्रैफिक किसी रोलरकोस्टर राइड जैसा लगता है. ओह माय गॉड! जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. यहां व्यवस्था कहां है, नियम कहां हैं?

उसकी यह बात भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को लगने वाले कल्चर शॉक को साफ तौर पर बयान करती है. वह आगे बताती हैं कि जर्मनी में ट्रैफिक पूरी तरह नियमों के अनुसार चलता है, लेन डिसिप्लिन का सख्ती से पालन होता है और ड्राइविंग काफी शांत रहती है, जबकि दिल्ली में हर वाहन अपनी जगह खुद बनाता नजर आता है.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.किसी ने दिल्ली के ट्रैफिक को 'थीम पार्क की राइड' बता दिया, तो किसी ने लिखा-वेलकम टू द रियल इंडियन एक्सपीरियंस!

एक यूजर ने कमेंट किया-ये तो कुछ भी नहीं है, असली भारतीय ट्रैफिक इससे कहीं ज्यादा पागलपन भरा होता है.वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा-दिल्ली में आपका स्वागत है.

'अब मुंबई और बेंगलुरु भी ट्राय करो'

कई भारतीय यूजर्स ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस ट्रैफिक के अपने अलग ही नियम और लय होती है. कुछ लोगों ने लिजलाज को सलाह दी कि अगर उन्हें असली चुनौती चाहिए तो मुंबई और बेंगलुरु के ट्रैफिक को भी जरूर आजमाएं, क्योंकि यह 'एडवांस लेवल एक्सपीरियंस' माना जाता है.

