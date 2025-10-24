कोका कोला मार्केट से वापस क्यों मंगवा रही है स्प्राइट, डाइट कोक के कैन?

कोका-कोला के कुछ उत्पादों के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने क्लास II रिकॉल घोषित किया है, जिसका मतलब है कि ये उत्पाद अस्थायी या चिकित्सकीय रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो मिलावट की वजह से प्रभावित उत्पादों को मार्केट से वापस मंगाया जा रहा है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहकों को बैच कोड की जांच करने और कंटामिनेटेड प्रोडक्ट से बचने की सलाह दी गई है. रिटेलर्स को भी स्टॉक हटाने के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति प्रभावित कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बीमार महसूस करता है तो तुरंत डॉक्टर से सहायता लेने की सलाह दी गई है.

कोल्ड ड्रिंक में मेटल मिले होने की आशंका

FDA ने एजेंसी ने चेतावनी दी है कि कोका कोला के जिन प्रोडक्ट के प्रभावित होने की संभावना है, उनमें धातु सहित अन्य पदार्थ मिले हो सकते हैं, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. कोका-कोला जीरो शुगर (डायट कोक), कोका-कोला, और स्प्राइट के 12-औंस कैन को प्रभावित माना जा रहा है और इसे मार्केट और रिटेलर्स के पास से वापस मंगवाया जा रहा है.

वापस मंगाए जा रहे डायट कोक और स्प्राइट के कैन

वर्तमान में यह समस्या केवल टेक्सास के रिटेलर्स को प्रभावित करती है, लेकिन यदि और कहीं मिलावट पाई जाती है तो यह वापसी अन्य अमेरिकी राज्यों तक भी बढ़ सकती है. वापसी की प्रक्रिया कोका-कोला साउथवेस्ट बेवरेजेज एलएलसी द्वारा शुरू की गई है, जो कोका-कोला कंपनी का क्षेत्रीय बॉटलिंग पार्टनर है.

प्रभावित बैच कोड भी किया गया है जारी

प्रभावित उत्पादों में कोका-कोला ज़ीरो शुगर 12-औंस कैन (12 और 35 पैक) - 1,115 यूनिट, कोका-कोला 12-औंस कैन (24 और 35 पैक) - 2,322 यूनिट, और स्प्राइट 12-औंस कैन (12 और 35 पैक) - 791 यूनिट शामिल हैं. FDA की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 70,000 से अधिक कैन प्रभावित हो सकते हैं. प्रत्येक उत्पाद के पैकेजिंग पर विशिष्ट बैच कोड जैसे FEB0226MAA और JUN2926MAA अंकित हैं.

FDA ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे पैकेजिंग पर दिए गए बैच कोड की जांच करें और यदि वे वापस लिए गए प्रोडक्ट के नंबरों से मेल खाते हैं तो पेय पदार्थ का सेवन न करें. रिटेलर्स को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित स्टॉक को शेल्फ से हटा दें और कोका-कोला साउथवेस्ट बेवरेजेज वितरकों और दुकानों के साथ मिलकर संदूषित कैनों को हटाने का काम कर रहा है.

