प्रेग्नेंट बेटी के लिए रिटार्यड कर्नल ने किया दिल छूने वाला काम!

एक पिता ने ट्विटर पर बेहद मार्मिक कहानी बयां की है. ये शख्‍स अपनी पत्‍नी की मौत के बाद प्रेग्‍नेंट बेटी के लिए 'मां के अवतार' में उतर आया. उन्‍होंने बेटी की प्रेग्‍नेंसी से लेकर पोस्‍ट प्रेग्‍नेंसी तक का खूब ध्‍यान रखा.

रिटायर्ड कर्नल संजय पांडेय ने लिखा कि उनकी पत्‍नी की मौत हो गई थी. इसके ठीक एक साल बाद उनकी बेटी ने बताया- 'मैं प्रेग्‍नेंट हूं और आप नाना बनने वाले हैं.' चूंकि प्रेग्‍नेंसी के दिनों में अक्‍सर मां बेटी की खूब ख्‍याल रखती हैं. ऐसे में इस पिता ने भी हौंसला नहीं खोया और प्रेग्‍नेंट बेटी के लिए मां की भूमिका में उतर आए. इस दौरान उनकी बेटी विदेश में रह रही थी.

2. I decided to be my daughters ‘mother’. Right from the day she informed me, I planned her traditional diet, learnt by researching through nights, YouTube, elders, books and everything I could lay my hands on. The FIRST batch of laddus for 30 days was ready. Problem? Delhi & UK!

1. My wife passed away and a year plus later my daughter informed me that I was going to be a grand dad soon. Traditionally, I, father, as lone surviving parent, would have been most useless guy around in pregnancy days, post pregnancy period, baby’s growth etc. I was a fighter.

उन्‍होंने लिखा, 'जिस दिन उसने (बेटी ने) अपनी प्रेग्‍नेंसी के बारे में बताया मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी की 'मां' बनूंगा. उसी दिन से मैंने YouTube और किताबों में प्रेग्‍नेंसी डाइट को खंगालना शुरू कर दिया, बुजुर्गों से भी बात की, 30 दिनों के अंदर लड्डुओं की पहली खेप तैयार कर दी.'

पार्सल से भेजे लड्डू

कर्नल संजय पांडेय लिखते हैं कि लड्डुओं को तैयार करने के बाद 96 घंटों के अंदर ब्रिटेन भेज दिया. 15 दिनों के बाद दूसरे तरह के लड्डू बनाए और डिस्‍पैच कर दिए.

संजय पांडेय ने ये भी बताया कि इसके बाद फिर उन्‍होंने रिसर्च किया और कई पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाए. ब्रिटेन पहुंचकर भी उन्‍होंने कई चीजें बनाईं. इनमें Edible Gum, Methi, Shatawari समेत शामिल थीं.

'मैं बन गया हूं मास्‍टर'

रिटायर्ड कर्नल संजय ने अपने ट्वीट बताया कि वह अब इस काम में मास्‍टर हो गए हैं. उन्‍होंने बताया कि अब वह 12 तरह के लड्डू बना लेते हैं. उनके ट्वीट पर कई यूजर्स ने उनकी तारीफ की है. उन्‍होंने कहा कि सिंगल पैरेंट होने के नाते आपने बहुत अच्छा काम किया है. वहीं कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि सैनिक हर काम में सक्षम होता है.

As a single male parent, relate so damn well to this. Been with my daughter through all her issues and problems growing up..Rewarded the other day when she said I was "the only constant in her life".

More power to you, Col Pande. You brought a tear to my eye. Just one, mind you — Shivneet Singh (@Shivneet) May 8, 2022

Kya Baat Hai, Col! Few here were talking about men & feminism yesterday. Senseless arguing on men vs women.

I hope they read your story. I salute you Sanjay for not just being an #armyman but "a man at home" who took care of things when most needed! You shine as #father & #mother — Vijaya Moorthy (@vmoorthynow) May 9, 2022

Very heart warming. I lost my mother when I was 25 n my sis n younger brother were 21 n 18. My father is a doctor n he never tried to be our mom but he is the best papa n doctor n advisor n friend. For his friends n relatives too. Got msg for parcel( laad pyar) on way yesterday. May 8, 2022

Col saab call them "baap ke ladoo" and start taking orders. — Anurag (@LekhakAnurag) May 8, 2022