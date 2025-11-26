scorecardresearch
 

Feedback

20 हजार फीट पर हवा के थपेड़ों से लड़ते नेवी ऑफिसर, फोटोशूट का रोमांचक वीडियो वायरल

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन नवतेज सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. वजह-एक वायरल वीडियो, जिसमें वह 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर एरियल फोटोग्राफी करते नजर आते हैं, जहां हवा का दबाव और नजारा दोनों किसी को भी हैरान कर दें.

Advertisement
X
कैप्टन सिंह ने इस पूरे अनुभव को 'प्रकृति की ताकत और रफ्तार से लड़ाई' बताया (Photo:Insta/x)
कैप्टन सिंह ने इस पूरे अनुभव को 'प्रकृति की ताकत और रफ्तार से लड़ाई' बताया (Photo:Insta/x)

पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कैप्टन नवतेज सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर एरियल फोटोग्राफी करते दिखते हैं, जहां हवा बेहद तेज थी और हालात काफी मुश्किल.

 कैप्टन सिंह बताते हैं कि जिस सैन्य विमान में वह थे, उसे शूट के दौरान डिप्रेशराइज किया गया था, यानी विमान के अंदर की हवा का दबाव बाहर की हवा के बराबर कर दिया गया था. ऐसा इसलिए किया गया ताकि विमान का बड़ा दरवाजा सुरक्षित तरीके से खोला जा सके और फोटोग्राफी की जा सके.


ऑक्सीजन कम, ठंड तेज
जैसे ही दरवाजा खुला, करीब 300 नॉट्स यानी लगभग 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा उनके चेहरे और शरीर पर लगने लगी. यह हवा इतनी तेज थी कि उन्हें लगा जैसे कोई तूफान सीधे उन पर टूट पड़ा हो. उन्होंने कहा कि यह अनुभव ऐसा था जैसे बुलेट ट्रेन के बाहर सिर निकालें, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक. इस तेज हवा में खड़े रहना बेहद मुश्किल था और कैमरा संभालना तो और भी कठिन.

सम्बंधित ख़बरें

AI edited eggs photo
AI से अंडे की फोटो एडिट की और ऐसे Swiggy से ले लिया रिफंड... X यूजर का दावा 
Delhi Pollution
यहां कई सालों से हूं, अब नहीं रह सकते ... दिल्ली छोड़ बेंगलुरु शिफ्ट हुई अमेरिकन महिला! 
viral hair oil experiment video
1-1 रुपये के पाउच या फिर बोतल... किसमें निकलता है ज्यादा तेल?  
US teacher misconduct case
पहले स्टूडेंट्स को बाथरूम फोटो भेजती थी महिला टीचर और... पुलिस ने किया गिरफ्तार 
Gao Haichun and Zhang Junjie Wedding
लड़की की प्रॉपर्टी 26 हजार करोड़ और लड़का है चाय... कौन है ये कपल, जिनकी हो रही शादी? 
Advertisement

कैमरे का एक बटन दबाना भी बन गया चुनौती
सुरक्षा के लिए कैप्टन सिंह को फुल-बॉडी हार्नेस, स्टील करबीनर और भारी रस्सी जैसी मजबूत टेथर से विमान से बांधा गया था. इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जा रही थी। ऊपर का तापमान भी बहुत कम था, जिससे हाथ सुन्न हो जाते थे और कैमरे के छोटे बटन दबाना भी चुनौती बन जाता था. विमान की आवाज, ठंडी हवा और शरीर पर लगने वाली तेज हवा इन सबके बीच फोटो लेना उनके लिए एक बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक संघर्ष था.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NATTY (@nattysingh)

कैप्टन सिंह ने इस पूरे अनुभव को 'प्रकृति की ताकत और रफ्तार से लड़ाई' बताया. उन्होंने कहा कि जब विमान तेजी से उड़ रहा था और दरवाजा खुला, तो उन्हें लगा कि वह फोटोग्राफर नहीं, बल्कि तूफान से लड़ता हुआ एक छोटा-सा कण बन गए हैं.

हवा इतनी तेज थी कि चेहरा दर्द करने लगता था, आंखें खुल नहीं पाती थीं और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी उन्हें कैमरा स्थिर रखकर सही समय पर शटर दबाना था.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि इस तरह की मेहनत देखकर ही उनकी तस्वीरें इतनी खास बनती हैं. एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा कि उन्होंने भी ऐसा अनुभव किया है, लेकिन उनकी तो कॉन्टैक्ट लेंस ही उड़ जाती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement