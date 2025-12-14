scorecardresearch
 
एस्केलेटर पर गलत दिशा में चलना पड़ा महंगा, लंदन में महिला पर मुकदमा, मिल सकती है यह सजा

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन में एक महिला यात्री को रेलवे नियम तोड़ने के आरोप में अदालत का सामना करना पड़ रहा है. मामला एस्केलेटर पर गलत दिशा में चलने का है, जिसे ब्रिटेन के रेलवे नियमों के तहत अपराध माना जाता है.

स मामले में महिला के खिलाफ मुकदमा चल रहा है (सांकेतिक तस्वीक-Pexel)
स मामले में महिला के खिलाफ मुकदमा चल रहा है (सांकेतिक तस्वीक-Pexel)

भारत में यह घटना आम मानी जाती है. आपने कई बार देखा होगा कि लोग एस्केलेटर पर उलटी दिशा में चलने लगते हैं. कई बार यह जानबूझकर किया जाता है और कई बार नासमझी में. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए किसी पर मुकदमा भी चल सकता है?

ऐसा ही एक मामला लंदन से सामने आया है, जहां एस्केलेटर पर तय दिशा के उलट चलने की कोशिश एक महिला को भारी पड़ गई. अब इस मामले में महिला के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उस पर 1,000 पाउंड तक जुर्माना लगाए जाने की संभावना है. इस घटना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नियमों और उनके सख्त पालन को लेकर लोगों को हैरान कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

32 वर्षीय मिशेला कोपलैंड पर आरोप है कि उन्होंने गुरुवार को साउथ-ईस्ट लंदन के नॉर्थ ग्रीनविच अंडरग्राउंड स्टेशन पर एस्केलेटर का इस्तेमाल तय दिशा के खिलाफ किया. आरोप पत्र में कहा गया है कि उन्होंने एस्केलेटर का इस्तेमाल या उसकी कोशिश की, लेकिन यात्रा की निर्धारित दिशा में खड़े होकर या चलते हुए नहीं.हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि मिशेला किस दिशा में चल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद मामला अदालत तक पहुंच गया.

अदालत में पेश हुईं, आरोप से किया इनकार

बर्मोंडसे (साउथ-ईस्ट लंदन) की रहने वाली मिशेला कोपलैंड शुक्रवार को ब्रॉमली मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश हुईं, जहां उन्होंने खुद को दोषी मानने से इनकार किया और नॉट गिल्टी की दलील दी.

अदालत के बाहर उन्हें बैसाखी के सहारे चलते हुए भी देखा गया. कोर्ट ने मामले में करीब तीन घंटे के ट्रायल का अनुमान लगाया है, जिसकी सुनवाई अब अप्रैल महीने में होगी.

क्या कहता है रेलवे नियम?

ब्रिटेन के रेलवे नियमों के 'उपकरण और सुरक्षा सेक्शन में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति एस्केलेटर का इस्तेमाल केवल यात्रा की निर्धारित दिशा में खड़े होकर या चलते हुए ही कर सकता है. इस नियम के उल्लंघन पर 1,000 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि लंदन जैसे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नियमों को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है, चाहे गलती छोटी ही क्यों न हो.

