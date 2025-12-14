scorecardresearch
 
सुनसान सड़क, 4 बजे तड़के भी रेड लाइट पर इंतजार...दुबई में दिखा ऐसा ट्रैफिक डिसिप्लिन

दुबई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन होता दिख रहा है. लोग कह रहे हैं कि जब सिस्टम मजबूत होता है, तो लोग नियम मानने पर मजबूर हो जाते हैं-भले ही सुबह के 4 बजे ही क्यों न हों.

यह वीडियो नेहा जायसवाल नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है (Photo:Insta/itsnehamirates)
साफ-सफाई, सिविक सेंस और ट्रैफिक नियमों का सख्त पालन-विदेश जाने वाले कई भारतीयों को यही सबसे बड़ा फर्क महसूस होता है. दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें इस अंतर को बेहद साफ तरीके से दिखाया गया है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह वीडियो नेहा जायसवाल नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. क्लिप में रात करीब 4 बजे की एक लगभग सुनसान सड़क दिखाई देती है, जहां ट्रैफिक न के बराबर है. इसके बावजूद एक कार रेड लाइट पर पूरी तरह नियमों का पालन करते हुए रुकी नजर आती है. यही नजारा लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है.

वीडियो में ऑन-स्क्रीन लिखा है-यही वजह है कि दुबई रात 4 बजे भी अलग महसूस होता है, नियम तो नियम होते हैं.नेहा ने कैप्शन में भी यही बात दोहराई और दुबई की अनुशासित संस्कृति पर जोर दिया.

देखें वायरल वीडियो


वीडियो देखने वालों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात सड़क की खाली हालत नहीं थी, बल्कि यह थी कि ड्राइवर ने बिना किसी जल्दबाजी के सिग्नल हरा होने का इंतजार किया. कई लोगों ने इसे दुबई में नियमों के सख्त पालन और कड़े प्रवर्तन का उदाहरण बताया.

जुर्माना मायने रखता है

यह पोस्ट अब तक 13 हजार से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुकी है. कमेंट सेक्शन में लोग तारीफ के साथ-साथ मजेदार तुलना भी कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा कि समय मायने नहीं रखता, कैमरे कभी नहीं सोते.दूसरे ने मजाक में कहा कि हबीबी, मुंबई आओ.वहीं एक और यूजर ने लिखा कि समय नहीं, जुर्माना मायने रखता है, सेकंडों में महीने की सैलरी चली जाती है.

यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि दुबई में ट्रैफिक नियम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर वक्त, हर सड़क पर सख्ती से लागू होते हैं चाहे सुबह हो या आधी रात.

---- समाप्त ----
