क्रिकेट ग्राउंड पर उतरा प्यारा सा डॉगी, बॉल लेकर दौड़ा, लोग बोले- रन आउट करेगा

आयरलैंड में एक क्लब क्रिकेट मैच के दौरान दिलचस्प घटना हुई. जब दो टीमों के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था उसी दौरान वहां मौजूद एक कुत्ते को भी खेलने का मन हो गया. बस फिर क्या था कुत्ता भी मैदान में उतर गया और गेंद (बॉल) लेकर वहां से भाग गया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मैदान में कुत्ते के पहुंचने और पिच से गेंद लेकर भागने का वीडियो लोगों को सोशल मीडिया पर खूब हंसा रहा है. वहीं मैच खेल रहे दोनों टीम के खिलाड़ी कुत्ते के अचानक इस हरकत से हैरान रह गए.

कैरेबियन प्रीमियर लीग के पीआर एंड कम्युनिकेशंस के प्रमुख पीटर मिलर ने आयरलैंड महिला क्रिकेट द्वारा साझा किए गए इस वीडियो को फिर से ट्वीट किया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ' गर्मी में इससे ​​बेहतर कुछ नहीं होगा.

यह वीडियो क्लिप महिला आयरलैंड टी 20 लीग के सेमीफाइनल मैच का है. हालांकि, कुत्ते के इस तरह गेंद लेकर भाग जाने के बाद कुछ क्षणों के लिए खेल रुक गया. इसके बाद जो हुआ उसने लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया.

यहां देखिए वीडियो

Nothing better than this will happen all summer pic.twitter.com/dSg6DfAaxy