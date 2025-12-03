scorecardresearch
 
30 साल से शख्स के पेट में पड़ा था लाइटर... डॉक्टर्स ने कंडोम के जरिए ऐसे निकाला!

चीन से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. वहां के डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के पेट से करीब 30 साल बाद लाइटर निकाला है. ये सुनने में बेहद अजीब लग रहा है लेकिन यह घटना सही है.

डॉक्टर ने 30 साल बाद पेट से निकाला लाइटर.( File Photo )
डॉक्टर ने 30 साल बाद पेट से निकाला लाइटर.( File Photo )

अक्सर खबरें आती हैं कि सर्जरी के वक्त किसी के शरीर में कैंची, बाल आदि निकलते हैं. ठीक, ऐसी ही खबर चीन के चेंगदू से आई है. यहां पर एक व्यक्ति के पेट से करीब 30 साल बाद लाइटर निकाला गया है. इस बात का खुलासा उस व्यक्ति ने खुद किया है.

उसने बताया कि साल 1991 में नशे में लगी शर्त के चलते उसने लाइटर निगल लिया था, जिसके बाद से उसे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. 

क्या है पूरा मामला?

व्यक्ति ने बताया कि वो साल 1991 में एक दोस्त के साथ शराब पी रहा था. उसने मुझे शर्त लगाकर इस लाइटर को निगलने की चुनौती दी और मैंने इसे तुरंत निगल लिया. मुझे लगा कि ये अपने आप निकल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.  

दर्द के बाद पहुंचा अस्पताल 

30 साल से लाइटर उसके पेट में था, लेकिन उसे कभी को परेशानी नहीं हुई. हालांकि, कभी कभार उसके पेट में दर्द होता, तो दवा लेता और उसका दर्द सही हो जाता. लेकिन कुछ महीने पहले उस व्यक्ति को भयानक पेट दर्द के साथ पेट फूलने की समस्या होनी लगी, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास पहुंचा.  

जांच में हुआ खुलासा 

इस दौरान जब वह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसका गैस्ट्रोस्कोपी किया, जिसके बाद हर कोई चौंक गया. परिवार को भी ये जानकर बहुत हैरानी हुई आखिर उसके पेट दर्द का कारण क्या था. 

इस तरह से निकला लाइटर 

जब डॉक्टरों ने लाइटर को चिमटी से निकालने की कोशिश की तो, वह चिकनाई के कारण पकड़ में नहीं आया. काफी देर मशक्कत करने के बाद भी लाइटर नहीं निकला. लेकिन बाद में इस लाइटर को निकालने के लिए कंडोम का यूज किया. 

कंडोम को धीरे-धीरे पेट में डाला गया और लाइटर को उठाकर मुंह के रास्ते उसे बाहर निकाला गया. इस पूरे प्रोसेस में करीब 20 मिनट का समय लगा. 

लाइटर जब बाहर निकला तो मालूम चला कि वह 7 सेंटीमीटर लंबा था. इससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 30 साल भी उस लाइटर के अंदर तरल पदार्थ मौजूद था. 
 

