कनाडा की सड़कों पर भारतीय रंग! टोरंटो में दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो हुआ वायरल

दिवाली, रोशनी और खुशियों का त्योहार, अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा. आज इसकी चमक दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है. जहां-जहां भारतीय समुदाय हैं, वहां दिवाली का उत्सव पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस वक्त दिवाली सेलिब्रेशन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं — फिर चाहे वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, या कनाडा के हों.

इसी बीच, कनाडा के टोरंटो शहर से एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. इंस्टाग्राम पर @yourbossgirll नाम के अकाउंट से शेयर किया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो टोरंटो की ग्रेरार्ड स्ट्रीट का है, जो हर साल दिवाली के मौके पर एक मिनी इंडिया में बदल जाती है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कें रंग-बिरंगी लाइट्स से सजी हुई हैं, लोग पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहे हैं, और चारों ओर पटाखों की चमक ने आसमान को रोशन कर दिया है. जगह-जगह मिठाई की दुकानें, भारतीय झंडे, सजावटी दीये और मेला जैसे स्टॉल्स दिखाई दे रहे हैं.

लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं-यह टोरंटो नहीं, दिल्ली या मुंबई लग रहा है!कई यूजर्स ने लिखा कि यह नज़ारा साबित करता है कि भारत की संस्कृति जहां भी जाती है, वहां अपना रंग बिखेर देती है.

वीडियो पर हजारों लाइक्स और व्यूज़ मिल चुके हैं और लोग इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि दुनिया भर में दिवाली अब ग्लोबल फेस्टिवल बन चुकी है जो सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरती का भी प्रतीक है.

