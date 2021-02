'पावरी मीम' की तर्ज पर यूपी पुलिस का ये ट्वीट हो रहा वायरल, मिल रहे जोरदार लाइक्स

'ये हमारी पावरी हो रही है' का बुखार सोशल मीडिया से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम वायरल हो रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अनोखे अंदाज में लोगों को संदेश भेजा है जो वायरल हो रहा है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक मीम हालही में सुर्खियों में आई दानानीर से प्रभावित है. एक युवा लड़की दानानीर ने एक मीम तैयार कर सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस वीडियो में दानानीर कुछ लड़के-लड़कियों के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो में दनानीर कहते नजर आ रही है कि यह हमारी पावरी हो रही है.

इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप रातोंरात इंटरनेट सनसनी बन गया है. इसको लेकर संगीतकार यशराज मुहाते ने दानवीर के वीडियो का एक मैशअप बनाया है जो तेजी से वायरल हो गया.

इससे प्रभावित होकर यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में संदेश के साथ एक पुलिस कार की विशेषता वाला एक ग्राफिक साझा किया. इसमें लिखा है कि ये हम हैं और ये हमरी कार है. अगर देर रात पावरी आपको डिस्टर्ब कर रही है तो ये हमरा नंबर है 112. यह हम है और यह हमारी कार है. यदि देर रात पार्टी आपको परेशान कर रही है, तो यह हमारा नंबर 112 है.

यूपी पुलिस ने जगरूकता फैलाने के लिए ट्वीट करके कैप्शन में लिखा है, '"Late night #PawriHoRahiHai aur aap disturb ho rahe toh call karein 112," the caption said. Pawri is Dananeer's pronunciation of party. पावरी दानवीर की पार्टी का उच्चारण है.

पावरी ग्राफिक को यूपी पुलिस ने कॉल 112 हेल्पलाइन ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था. यूपी पुलिस का क्रिएटिव जल्द ही 11000 से अधिक लाइक्स के साथ वायरल हो गया और लोगों ने भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा किए.

