मॉल में खाने-पीने के सामान में थूक लगा रही थी महिला, लोग बोले- अरेस्ट करो!

Spitting In Food: एक अमेरिकी महिला को मॉल (Woman In Shopping Mall) में अजीबोगरीब हरकत करते देख सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. शॉपिंग के लिए मॉल गई महिला ने कई सामानों को जूठा करके, फिर से उन्हें वापस रख दिया. उसकी इस हरकत का वीडियो सामने आने के बाद लोग महिला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला..

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला दक्षिण अमेरिका के Nashville का है, जहां के एक मॉल में गई महिला का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया. मॉल के अंदर महिला को चिप्स पैकेट को खोलकर टेस्ट करते हुए और फिर उसी पैकेट में थूक कर उसे सील पैक कर रखते हुए देखा गया.

मॉल में खाने-पीने की सामान कर रही थी जूठा!

महिला ने यही हरकत पानी की बोतल के साथ भी की. उसने पानी की बोतल उठाई, मुंह लगाकर पानी पिया और फिर उस बोतल को वापस रख दिया. इस महिला की पहचान मेकअप आर्टिस्ट लिब्बी बार्न्स (Libby Barnes) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बार्न्स ने सोडा और कैंडी के साथ भी यही हरकत की.

'Disgusting' woman is blasted for SPITTING into bags of chips in a grocery store https://t.co/W5YwdStCVp