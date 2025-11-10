scorecardresearch
 

कोयले जैसा काला हुआ एयर प्यूरीफायर का फिल्टर, दिल्ली की हवा पर चौंकाने वाला वीडियो वायरल

दिल्ली के एक व्यक्ति ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें दिखाया गया कि उसका एयर प्यूरीफायर फिल्टर कोयले की तरह काला हो गया है. यह पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

दिल्ली के एक शख्स का एयर प्यूरीफायर फिल्टर साफ करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें फिल्टर पूरी तरह काला दिख रहा है. ( Photo: idevaanshu)
इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली का एक शख्स अपने काले पड़ चुके एयर प्यूरीफायर का फिल्टर साफ कर रहा है. यह वीडियो देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि यह साफ दिखाता है कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो गई है. देवांशु नाम के यूजर ने यह वीडियो शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता और नाराजगी जताई.

ग्रे की जगह फिल्टर हुआ पूरी तरह से काला
शेयर किए जा रहे वीडियो में, एक व्यक्ति एयर प्यूरीफायर फिल्टर साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सामान्य इस्तेमाल के बाद सफेद या हल्का भूरा दिखाई देना चाहिए. लेकिन, वह पूरी तरह से काला हो जाता है और धूल और कणों की मोटी परतों से ढका होता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devanshu (@idevaanshu)

यहां देखें वीडियो
इस वीडियो में बैकग्राउंड में ‘मेरा देश बदल रहा है’ गाना चल रहा है, जो इस पूरे दृश्य में एक तंज जैसा एहसास जोड़ देता है. गाने का मतलब तो है कि “देश बेहतर हो रहा है”, लेकिन दिल्ली के जहरीले प्रदूषण के बीच यह गाना सुनना लोगों के लिए एक तरह का व्यंग्य बन गया, जो दिखाता है कि असलियत कितनी अलग है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
इस वीडियो को लेकर इंस्टाग्राम पर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिनमें चिंता और आक्रोश दोनों दिख रहे हैं. एक यूजर ने कह-, "यह फ़िल्टर ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी कोयले की खदान से निकला हो, किसी लिविंग रूम से नहीं." एक अन्य ने लिखा, "हम सचमुच हर सेकंड इसे सांस ले रहे हैं और फिर भी इसे सामान्य कह रहे हैं. कई यूजर्स ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए चिंता व्यक्त की, एक ने टिप्पणी की, "अगर फिल्टर ने यही पकड़ा है, तो सोचिए हमारे फेफड़े क्या पकड़ रहे होंगे. अन्य लोगों ने गाने के चयन की विडंबना की ओर इशारा करते हुए कहा, " गाना प्रदूषण से भी ज्यादा जोरदार है. एक अन्य यूजर ने कहा, "दिल्ली को नारों की नहीं, समाधान की जरूरत है, क्योंकि यह भयावह है. 

