कस्टमर के घर डिलीवरी बॉय के साथ खतरनाक हादसा, रेस्क्यू के लिए आया हेलीकॉप्टर

एक डिलीवरी बॉय सामान देने कस्टमर के घर गया. लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके साथ खतरनाक हादसा हो गया. जमीन धंसने की वजह से वो सेप्टिक टैंक के गड्ढे में समा गया. गड्ढा करीब 7 फीट गहरा था. डिलीवरी बॉय ने इससे निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा. बाद में उसे हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया.

डिलीवरी बॉय का नाम चार्ल्स एमिकांगेल है. उसने हाल ही में टिकटॉक पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वो एक गहरे गड्ढे में नजर आ रहा है. चार्ल्स ने बताया कि दरवाजे के पास पहुंचते ही जमीन धंस गई और वो सेप्टिक टैंक में गिर गया. बाद में मदद के लिए पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, जिसने उसे रेस्क्यू किया.

वीडियो में चार्ल्स ने बताया कि फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर एक हेलीकॉप्टर भेजा और उसे 'खतरनाक स्थिति' से बाहर निकालने के लिए एक सीढ़ी गिराई. इस सीढ़ी के सहारे ही चार्ल्स सेप्टिक टैंक के गड्ढे से बाहर आए.

अमेजन डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने वाले चार्ल्स ने कहा- मैं गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा था मगर मिट्टी मेरे ऊपर गिर रही थी. मैं काफी डर गया था. लग रहा था दब ना जाऊं. मुझे और भी ऑर्डर डिलीवर करने थे.

