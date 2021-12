क्लब में बेटी के साथ पिता ने किया डांस, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अधेड़ उम्र के पिता ने अपने जबरदस्त डांस मूव्स से उस समय हर किसी को चौंका दिया. जब उसकी बेटी उसे क्लब ले गई. तालिया शुल्होफ नाम की इस लड़की ने अपने पिता का वीडियो उस समय बनाया जब वो अपने पिता के साथ क्लब में एंट्री लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी. क्लब में जाने के लिए उसके पिता ने शर्ट, चश्मा और टी-शर्ट पहनी हुई है. तेज म्यूजिक की आवाज में अधेड़ उम्र का शख्स खुद को रोक नहीं पाया और करने लगा डांस.

अधेड़ उम्र के पिता ने किया जबरदस्त डांस

यह वायरल वीडियो स्पेन के मैड्रिक क्लब का है. वीडिया में दिखाई दे रहा है कि शख्स पहले डांस फ्लोर का निरीक्षण करता है. इसके बाद जेब में हाथ डालकर डांस शुरू कर देता है. शख्स के डांस मूव्स देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. इस दौरान अधेड़ पिता तेज म्यूजिक में अपने ई-मेल भेजता है, सेल्फी लेता है, परिवार के साथ चैट करता है और कोक और टकीले का शॉट्स लेकक अपना मनोरंजन करता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस

शख्स की बेटी का कहना है कि वो डांस कर हर किसी को यह बताना चाहते हैं कि वो भी समाज की युवा पीढ़ी का हिस्सा हैं. इस वीडियो को अबतक 10 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 12,000 लोग टिप्पणियां कर चुके हैं. इस शख्स को लोग आइकोनिक पिता बोल रहे हैं. उनके वीडियो को टिकटॉक पर 10 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और 12,000 लोगों ने टिप्पणियां छोड़ी हैं.

Dad goes clubbing with his daughter and becomes an instant legendhttps://t.co/HJvHYvIEWz pic.twitter.com/fYn6tw80ws