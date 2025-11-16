scorecardresearch
 

100 के प्रोडक्ट पर मिला 3 रुपये का रिफंड, स्विगी इंस्टामार्ट ने भेजी एक्सपायर आइसक्रीम, पोस्ट वायरल

यूजर ने बताया कि उसने अपने भतीजे के लिए कुछ सामान के साथ आइसक्रीम भी मंगाई थी. लेकिन पैकिंग चेक करने पर पता चला कि आइसक्रीम की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है. यूजर ने रिप्लेसमेंट की मांग की, लेकिन ग्राहक सहायता ने सिर्फ 3 रुपये वापस करने की बात कही.

एक यूजर ने r/swiggy पर पोस्ट किया कि उसे 100 रुपये की जगह एक्सपायर अमूल आइसक्रीम मिलीऔर रिफंड दिया गया सिर्फ 3 रुपये का. (Photo: AI Generated)
ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लोग सुविधा के लिए निर्भर रहते हैं, लेकिन कभी-कभी छोटी-सी गलती बड़ी परेशानी बन जाती है. एक रेडिट पोस्ट ने स्विगी इंस्टामार्ट की क्वालिटी चेक और कस्टमर सर्विस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. पोस्ट के अनुसार, एक यूजर को अपने ऑर्डर में एक्सपायर अमूल आइसक्रीम स्टिक मिली. शिकायत करने पर कंपनी ने 100 रुपये की कीमत वाले प्रोडक्ट के बदले सिर्फ 3 रुपये रिफंड देने की पेशकश की, जिससे यूजर नाराज हो गया. इस पोस्ट पर लोग जमकर इस घटना को लेकर कमेंट कर रहे हैं. 

,

पोस्ट पर लोग जमकर कर रहे कमेंट
कस्टमर  ने अपनी पोस्ट में लिखा- स्विगी इंस्टामार्ट ने उसे एक एक्सपायर अमूल आइसक्रीम स्टिक भेज दी. इसकी असली कीमत 100 रुपये थी, लेकिन शिकायत करने पर कंपनी ने सिर्फ 3 रुपये वापस करने की बात कही. पोस्ट में लगाए गए स्क्रीनशॉट में एक तरफ आइसक्रीम का रैपर दिख रहा है, जिस पर स्पष्ट रूप से 100 रुपये एमआरपी लिखा है. दूसरी तरफ स्विगी कस्टमर केयर के साथ चैट दिख रही है, जिसमें यूजर ने एक्सपायर प्रोडक्ट का वीडियो भी भेजा था. कुछ देर इंतजार करवाने के बाद सपोर्ट ने कहा कि “आप 3 रुपये के रिफंड के पात्र हैं.”

रिप्लेसमेंट के बजाय मिला 3 रुपये का रिफंड
एक यूजर ने कहा कि उसके इंस्टामार्ट वॉलेट में कुछ पैसे बचे थे, जिनसे उसने अपने भतीजे के लिए मैगी, मिल्क शेक और आइसक्रीम मंगाई थी. जब बच्चा आइसक्रीम खाने लगा, तो यूजर ने पैकेट देखकर पाया कि आइसक्रीम की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी. उसने तुरंत इसकी शिकायत की और बदले में एक नई आइसक्रीम मांगी.  लेकिन उसे रिप्लेसमेंट देने के बजाय सिर्फ 3 रुपये का रिफंड ऑफर किया गया. इस अजीब स्थिति ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान और नाराज कर दिया. कई यूजर्स ने सलाह दी कि अगर ग्राहक साफ तौर पर असंतोष जताए, तो अक्सर पूरा रिफंड मिल जाता है. क्योंकि शुरुआत में एआई बॉट कम रिफंड ऑफर कर देता है.

फ्रोजन सामान लेते समय सावधानी बरतें
कुछ लोगों ने चेतावनी भी दी कि क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से फ्रोजन सामान लेते समय extra सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि फ्रीजर की स्थिति या बिजली कटने से प्रोडक्ट खराब हो सकता है. मजाक के अलावा, इस मामले ने एक गंभीर चर्चा भी शुरू कर दी—जैसे कि क्विक-कॉमर्स कंपनियों में गुणवत्ता जांच, कोल्ड-चेन मेंटेनेंस और ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट कितना भरोसेमंद है.

