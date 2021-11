अभी तो दुकान जमा रहा था... Crypto बैन की खबर पर मीम्स वायरल

क्रिप्टोकरेंसी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है. और जब से क्रिप्टो बैन को लेकर सोशल मीडिया पर खबर फैली है तभी से लोग इस पर तरह-तरह के मीम्स और जोक्स बनाकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. दरअसल, क्रिप्टोकरेंसी बाजार में छा गई है और इसी बीच इस पर बैन लगाने की भी खबर आ रही है.

ऐसे में यूजर्स इस खबर पर खूब मजे ले रहे हैं और मजेदार मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं. बता दें, क्रिप्टोकरेंसी में बुधवार को भारी गिरावट देखी गई है. सरकार 29 नवंबर से शुरु होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर बिल पेश करने जा रही है. ऐसे में वो तमाम लोग परेशान हो जाएंगे जिन्होंने किसी ना किसी क्रिप्टो में अपना पैसा लगा रखा है. क्योंकि अब भारत सरकार पूरी तरह से क्रिप्टो पर बैन लगाने वाली है.

लेकिन लोग इसमें भी मजे लेने से बाज नहीं आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर हर जगह अब क्रिप्टो मीम्स और जोक्स देखने को मिल रहे हैं. इन्हीं में कुछ चुनिंदा मीम्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं:-

#cryptocurrecy #CoinDCX#Cryptocurrency owner after reading news of #Crypto ban in India : pic.twitter.com/5yL6lYEu8z

— Paras Jain (@_paras25_) November 23, 2021

— Divya Deora (@DivyaDeora1) November 23, 2021

— Harshad Bhalekar (@harshad_17) November 23, 2021

#cryptoban #Bitcoin

Government planning to ban Private #cryptocurrecy in India.



Meanwhile #CoinDCX and other crypto apps' business: pic.twitter.com/XUK1eNoTVm

— Aditya Gona (@aditya_gona) November 23, 2021

#CoinDCX #WazirX

Indian investors makin panic over ban of crypto.

Meanwhile CHINESE CRYPTO inveators pic.twitter.com/rEjmCQD3Ue

— Harsh Patel (@HarshPa69110919) November 24, 2021

7) Bill passed by lok sabha

8) bill passed by rajya sabha

9) passed on the President for assessment which it becomes law.



Meanwhile indian exchanges be like : #cryptocurrecy #cryptoban #cryptobill #wazirx #CoinDCX pic.twitter.com/ZjpV29gVA2

Paytm Retail Investors explaining advantages/disadvantages of Cryptocurrency ban#cryptocurrecy #CoinDCX #WazirX pic.twitter.com/2wcPhdhpiA

— Rishabh shah (@Pun_Intended___) November 23, 2021

— Udayan Parasar (@parasarudayan) November 24, 2021

हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी टेक्नोलॉजी और इसके यूज को प्रोमोट करने के लिए कुछ छूट भी जा सकती है. माना जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो को करेंसी ना मानकर इसे शेयर, गोल्ड या बॉन्ड की तरह एसेट मान सकती है. क्रिप्टो में कितने लोगों ने इसमें रुपये लगा रखे हैं इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं है. एक एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 मिलियन से 20 मिलियन लोगों ने क्रिप्टो में इनवेस्ट कर रखा है. इन सभी की क्रिप्टो होल्डिंग लगभग 40,000 करोड़ रुपये की है.