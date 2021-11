FB पर हुआ प्यार, वीडियो कॉल पर किया प्रपोज, Zoom पर रचा ली शादी! मुलाकात अभी भी बाकी

ब्रिटेन की 26 साल की आयसे (Ayse) और अमेरिका के 24 साल के डैरिन (Darrin) ने जूम कॉल (Zoom Call) पर शादी कर ली. दिलचस्प बात यह है कि शादी से पहले ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे. आयसे और डैरिन की मुलाकात फेसबुक (Facebook) पर हुई थी. यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आए और बाद में ऑनलाइन ही शादी रचा ली.

'मेट्रो यूके' के मुताबिक, ब्रिटेन में कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगा तो आयसी ने एक फेसबुक ग्रुप जॉइन किया. इस ग्रुप में उसकी मुलाकात 56 वर्षीय महिला केंडा से हुई. कुछ दिन बाद केंडा ने आयसे को अपने बेटे से डैरिन से मिलवाया.

दोनों ने जुलाई 2020 में चैटिंग करना शुरु किया. कुछ ही समय में आयसे और डैरिन एक-दूसरे से फोन पर बात करने लगे और वीडियो कॉल भी होने लगी. आयसे ने डैरिन से मिलने के लिए यात्रा की योजना बनाई, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों ने इसे असंभव बना दिया.

वीडियो कॉल पर प्रपोज किया

जब उनका रिश्ता काफी क्लोज हो गया तो डैरिन ने इसी साल मई में आयसे को वीडियो कॉल पर प्रपोज किया. आयसी द्वारा हामी भरने करने के बाद दोनों ने शादी का प्लान किया और एक कानूनी समारोह में जूम कॉल पर शादी रचा ली. इस साल 19 अगस्त को, आयसे और डैरिन पति-पत्नी बन गए.

