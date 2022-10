आधी रात आया ख्याल... और अनजान युवक को दिल दे बैठी युवती!

आधी रात उसे एक अजनबी का ख्याल आया. पलटकर लड़की ने युवक को सोशल मीडिया पर मैसेज किया. युवक का जवाब भी तुरंत आ गया. फिर शुरू हुई लंबी बातचीत... बातचीत के साथ ही दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और एक-दूसरे को दिल दे बैठे. कपल की प्रेम कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

X

अमेरिका में रहने वाले कपल की लव स्टोरी हुई वायरल (Credit- The Way We Met/Facebook)