95 साल पुराने घर में मिला खुफिया दरवाजा, कपल ने खोला तो अंदर मिली ये चीजें

एक कपल ने 1930 के दशक में बना एक घर खरीदा और उसमें शिफ्ट हो गया. उस घर में पति-पत्नी को एक खुफिया कमरा मिला. उन्होंने काफी हिम्मत जुटाकर उस कमरे का दरवाजा खोला है तो अंदर उन्हें न तो कोई खजाना मिला और न ही भूतिया चीज.

नए घर में कपल को दीवार के पीछे मिला खुफिया दरवाजा (Representational Photo - Pixabay)
नए घर में कपल को दीवार के पीछे मिला खुफिया दरवाजा (Representational Photo - Pixabay)

एक दंपति ने हाल ही में 1930 के दशक में बने एक घर में रहने आए थे. जब शिफ्ट करने के बाद कपल ने घर का रेनोवेशन शुरू किया तो एक दीवार के पीछे उन्हें रहस्यमय दरवाजा मिला, जो एक खुफिया कमरे के अंदर ले जाता था. इस कपल ने इस खुफिया कमरे को खोलने का फैसला किया और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है. 

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एक कपल ने अपने नए-नए शिफ्ट हुए घर के एक खुफिया कमरे का वीडियो शेयर किया. यह कमरा तब मिला जब वो घर का रेनेवोशन करवा रहे थे. कपल को पूरी तरह से यकीन था कि इस कमरे में कोई खजाना या डरावना राज छुपा होगा. 

1930 में बना था वो घर 
टिकटॉक वीडियो में, कपल ने खुलासा किया कि वे हाल ही में 1930 के दशक में बने एक घर में शिफ्ट हुए हैं. 95 साल पुराने घर में ड्राईवॉल लगी हुई थी जिसे वे हटाकर नीचे की असली ईंटों की दीवार को देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे हटाना शुरू किया, उन्हें कुछ रहस्यमय दरवाजा मिला, जो बंद था.

सोशल मीडिया पर गोल्डनबेरी नाम से मशहूर इस जोड़ी ने एक ऐसा दरवाजा खोजा, जिसके बारे में उनका कहना है कि किसी को पता ही नहीं था कि वह मौजूद है. उनका दावा है कि घर खरीद  के दौरान इस दरवाजे के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और उन्हें पूरा यकीन है कि यहां तक ​​कि पिछले मालिक को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी.

कपल ने सोचा अंदर होगी कोई डरावनी चीज 
कपल इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त  थे कि दरवाजे के अंदर कोई रहस्यमय चीज या खाजाना, या फिर कोई डरावनी चीजें हो सकती है. उन्होंने फिर भी उसे खोलने का फैसला किया. जब कपल ने दरवाजे को खोला तो उन्हें जो मिला उसे देखकर वे दंग रह गए.

 दशकों से इस्तेमाल नहीं होने की वजहसे दरवाजे का हैंडल बुरी तरह जाम हो चुका था. दंपति आखिरकार इसे खोलने में सफल हो गए. हालांकि, दरवाजे के पीछे उन्हों कुछ भी भयानक डरावनी चीजें या खजाना नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था.

अंदर मिला एक पुराना बाथरूम
इसके बजाय, दोनों को एक अतिरिक्त बाथरूम मिला जो वर्षों से बंद पड़ा था और इसके दरवाजे को दीवार से ढंक दिया गया था. ये एक पुराना बाथरूम है.पिछले मालिकों ने पुराने दरवाजे पर प्लास्टर चढ़ा दिया था. इसलिए यह घर हॉन्टेड नहीं है और न ही यहां कोई खजाना है.

बाद में दोनों को एहसास हुआ कि उनका ऊपरी मंजिल का बाथरूम सीधे इस नए खोजे गए स्थान के ऊपर स्थित है और छत के पैनलों में से एक को उठाने पर, उन्होंने पाया कि ऊपर के फर्श के तख्ते टूट रहे थे, जिससे उनका बाथटब पहले से छिपे हुए कमरे में गिर सकता था. 

---- समाप्त ----
