फेवरेट एक्ट्रेस जैसा चाहिए था लुक... महिला ने कराई 37 सर्जरी, 9 करोड़ रुपये किए खर्च

चीन की एक महिला ने अपनी फेवरेट और मशहूर अभिनेत्री फेन बिंगबिंग की तरह दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लभगभ 9 करोड़ रुपये) खर्च कर दिए. इसके बाद वह काफी हद तक एक्ट्रेस की तरह दिखने लगीं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 साल की महिला ने अपनी फेवरेट स्टार जैसी दिखने के लिए 37 सर्जरी करवाई. इसके बाद उसने ऐसे शख्स से शादी की, जिसने सर्जरी करवाकर फैन के तत्कालीन प्रेमी ली चेन जैसा दिखने की कोशिश की थी.

समाचार आउटलेट Sina.com की रिपोर्ट के अनुसार, 31 साल की हे चेंगक्सी दक्षिणी चीन के शेन्ज़ेन के एक धनी परिवार से हैं और उन्होंने 2008 से 2016 के बीच मुख्य रूप से अपने चेहरे पर 37 कॉस्मेटिक सर्जरी करवाईं. इन ऑपरेशनों पर कुल मिलाकर आठ मिलियन युआन यानी 9 करोड़ रुपये का खर्च आया.

बेदाग खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं फेन

सर्जरी से पहले हे ने फेन की किशोरावस्था की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा था - मैं उसके जैसी बनना चाहती हूं. उसने कहा कि वह अपनी साधारण सूरत से संतुष्ट नहीं थी. 44 साल की फेन एक दशक से भी पहले चीन की सबसे अधिक कमाई करने वाली सितारों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थीं. उन्हें उनकी "बेदाग खूबसूरती" के लिए सराहा जाता रहा है.

पहले तो हे चेंगक्सी के माता-पिता ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वह अड़ी रही और धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे रोका तो वह आत्महत्या कर लेगी. उन्होंने पलकों की तीन बार सर्जरी करवाई और डॉक्टरों से जोर देकर कहा कि वे उन्हें बिल्कुल फैन की तरह दिखाएं.

2016 में, फेन से मिलती-जुलती शक्ल के कारण, हे ने चीन में तब प्रसिद्धि हासिल की जब उन्हें 'लिटिल फेन बिंगबिंग' का उपनाम दिया गया और उन्हें फिल्म और टेलीविजन ड्रामा में छोटी भूमिकाओं की पेशकश की गई.

बॉयफ्रेंड ने भी कराई अपने चेहरे की सर्जरी

हे का बॉयफ्रेंड यु शियाओक्वान था, जो उन डॉक्टरों में से एक था जिन्होंने उसका इलाज किया था. यू ने फैन के बॉयफ्रेंड जैसा दिखने के लिए खुद पर कई ऑपरेशन भी करवाए. इसके बाद फैन जैसी दिखनी वाली हे और उसके बॉयफ्रेंड काफी चर्चा में रहे थे.

इसके बाद यू ने 'आम लोगों को सेलिब्रिटी बनाना है' स्लोगन के साथ अपना खुद का कॉस्मेटिक क्लिनिक खोल लिया. इस दंपति ने 2017 में शादी की और उसी साल उनका एक बेटा हुआ. अगले साल, उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उनके पति का एक पुरुष के साथ अफेयर था.

फेन के घोटाले में फंसने के बाद हे को भी नहीं मिलने लगा काम

उनका 2018 में तलाक हो गया और यू को बच्चे की हिरासत मिल गई. उसी वर्ष, फेन टैक्स चोरी के एक घोटाले में फंस गई और उन्हें देश में अभिनय करने से प्रतिबंधित किए जाने से पहले लगभग 884 मिलियन युआन (122 मिलियन अमेरिकी डॉलर) बकाया टैक्स और जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया गया.

इसके बाद अब हे का भी इंटरनेट पर मजाक उड़ाया जाने लगा है. उन्हें भी छोटे-मोटे अभिनय के प्रस्ताव मिलने बंद हो गए.हाल के दिनों में, उन्होंने फैशन ब्लॉगर और लाइव-स्ट्रीमर बनने पर ध्यान केंद्रित किया है. उनके 330,000 ऑनलाइन फॉलोअर्स हैं.

फेन से मिलती-जुलती दिखने के लिए और सर्जरी करवाने के बाद हे को कुछ टेलीविजन ड्रामा में छोटी सहायक अभिनेत्री के रूप में दिखाई दीं. पिछले साल जारी एक वीडियो में हे ने कहा था कि मैं जैसी हूं वैसी ही हूं. मेरे जीवन के सिद्धांतों में से एक यह है कि मैं दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करती.

