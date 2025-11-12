scorecardresearch
 

पैर में था दर्द... शख्स ने ले ली छुट्टी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि बॉस ने नौकरी से निकाला

चीन में बॉस ने कर्मचारी को बीमार होने पर नौकरी से निकाल दिया. नौकरी से निकाले जाने को लेकर बॉस ने एक अलग ही तर्क दिया है. वहीं कर्मचारी ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी है.

बीमारी की छुट्टी लेने के बाद इस वजह से शख्स की गई नौकरी (Photo - AI - Generated)
बीमारी की छुट्टी लेने के बाद इस वजह से शख्स की गई नौकरी (Photo - AI - Generated)

चीन में एक शख्स के पैर में दर्द था. इस वजह से उसने छुट्टी ले ली. छुट्टी के बाद जब वह ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने उसे फायर कर दिया. ऐसा करने के पीछे बॉस ने अजीब तर्क दिया. छुट्टी लेने के बाद से शख्स की निगरानी की जा रही थी और उसे बताया गया कि बीमारी की छुट्टी के दावे के दिन पीठ और पैर में दर्द से पीड़ित कर्मचारी को दौड़ते हुए पाया गया था.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,  पैर में दर्द के कारण बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन करने के बाद 16,000 कदम चलने वाले शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया था. इस घटना के बाद से वहां कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है. यह मामला अदालत तक पहुंच गया और  अदालत ने भी बर्खास्त कर्मचारी का पक्ष लिया था.

पैर और पीठ में दर्द की वजह से ली छुट्टी
पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत में एक कंपनी में काम करने वाले चेन नामक व्यक्ति ने फरवरी और मार्च में काम के दौरान हुई पीठ की चोट के कारण दो बार बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन किया था. साथ ही अस्पताल में दर्ज बीमारी के निदान को सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया था.

ऑफिस आने पर फिर शुरू हो गया दर्द
लगभग एक महीने आराम करने के बाद वह काम पर वापस आ गया. फिर, आधे दिन काम करने के बाद, उसने पुनः बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन किया, इस बार उनके दाहिने पैर में दर्द था. उन्होंने एक डॉक्टर का नोट भी दिया जिसमें उन्हें एक सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी गई थी.

एक सप्ताह बाद चेन ने अस्पताल में अपने पैर के दर्द की जांच कराई और पता चला कि उन्हें एड़ी में चोट लगी है. इसके बाद उन्होंने अपनी बीमारी की छुट्टी कई दिनों के लिए बढ़ा दी.

दोबारा ऑफिस आने पर पता चला, चली गई है नौकरी 
कंपनी ने पहले चेन को अस्पताल में जांच संबंधी दस्तावेज जमा करने के लिए कंपनी में आने को कहा, लेकिन जब चेन वहां पहुंचे तो उन्हें सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया. कुछ दिनों बाद, कंपनी ने चेन को बताया कि उसे काम से अनुपस्थित रहने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है. साथ ही यह भी कहा कि उसने अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में झूठ बोला था.

कर्मचारी ने मुआवजे को लेकर की शिकायत
इसके बाद चेन ने कंपनी के खिलाफ श्रम मध्यस्थता का मामला दायर किया.जांच के बाद अधिकारियों ने चेन का समर्थन किया और कंपनी से उसे 118,779 युआन (16,700 अमेरिकी डॉलर) का मुआवजा देने की मांग की.

इसके बाद कंपनी ने चेन को अदालत में घसीटा. इसमें निगरानी फुटेज दिखाया गया है, जिसमें चेन को उस दिन कंपनी की ओर दौड़ते हुए दिखाया गया है, जिस दिन उसने पैर में दर्द के कारण बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन किया था.

कंपनी ने दर्द के बावजूद दौड़ने के सबूत दिए
इसने चैट सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराया, जिससे पता चला कि चेन ने उस दिन 16,000 से अधिक कदम चले. चेन ने तर्क दिया कि कंपनी का साक्ष्य वैध नहीं था और उन्होंने अपने कमर और पैर के मेडिकल स्कैन सहित व्यापक अस्पताल रिकॉर्ड शामिल किए थे.

अदालत ने कर्मचारी के पक्ष में सुनाया फैसला
अदालत ने दो मुकदमों के बाद फैसला सुनाया कि कंपनी चेन को मुआवजा दे, इस आधार पर कि उन्होंने अपने कर्मचारी को अवैध रूप से बर्खास्त किया था. चेन के मामले ने ऑनलाइन काफी गरमागरम बहस छेड़ दी, कई लोगों ने कहा कि कंपनी ने उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है.

---- समाप्त ----
