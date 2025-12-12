scorecardresearch
 
आसमान में उड़ान के बीच प्लेन का दरवाजा खोलने लगा शख्स, डर से चिल्लाने लगे यात्री

विमान में सवार एक यात्री हवा में ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा. ये देख दूसरे यात्री चिल्लाने लगे. इसके बाद क्रू मेंबर्स ने उस व्यक्ति को रोका. बाद में उसे हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया.

फ्लाइट में प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा शख्स (Representational Photo - Pixabay)
आसमान में उड़ रहे एक विमान में बैठा यात्री अचानक अपनी सीट से उठा और प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा. यह देखकर दूसरे यात्री डर गए और चिल्लाने लगे. यह घटना गुरुवार को कैथे पैसिफिक की फ्लाइट में हुई. 

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, बोस्टन से हांगकांग जा रही कैथे पैसिफिक की फ्लाइट में एक शख्स ने प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की. जब प्लेन हांगकांग में उतरा तभी पुलिस ने धावा बोल दिया और उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया.

लैंड करते ही पुलिस ने यात्री को पकड़ा
हांगकांग पुलिस ने बताया कि उस यात्री ने कथित तौर पर कैथे पैसिफिक की उड़ान के दौरान हवा में दरवाजा खोलने की कोशिश की थी. कैथे पैसिफिक ने पुष्टि की कि किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य को इस घटना में चोट नहीं आई और फ्लाइट गुरुवार तड़के सुरक्षित रूप से लैंड कर गई.

सुरक्षित लैंड कर किया विमान
इस घटना की जांच अब हांगकांग पुलिस कर रही है. कैथे पैसिफिक एयरलाइन ने कहा कि हमारे केबिन क्रू ने तुरंत स्थिति को संभाला. इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए दरवाजे का निरीक्षण किया कि वह सुरक्षित रूप से बंद है या नहीं. फिर घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों और पुलिस को दी.

दरवाजा खोलने की कोशिश करते ही मचा हड़कंप
मामले को जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है. बीच फ्लाइट में शख्स की इस हरकत से यात्रियों के बीच डर का माहौल बन गया था. इस पर  कैथे ने कहा कि हमारे ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. 

