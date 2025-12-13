‘यूरोप में ऐसा नहीं देखा’, भारतीय स्लीपर बस ने जीता कनाडाई का दिल, Video

भारत की स्लीपर बसें अक्सर देश के भीतर सफर करने वालों के लिए आम बात हैं, लेकिन एक कनाडाई यात्री के लिए यह अनुभव इतना खास रहा. सोशल मीडिया पर इस सफर का उसने वीडियो शेयर किया.यह वीडियो अब वायरल हो रहा है और लोग भारतीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

कनाडा के रहने वाले जस्टिन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका कैप्शन था-12 घंटे की भारतीय स्लीपर बस यात्रा.वीडियो में जस्टिन बस के अंदर चलते हुए उसके इंटीरियर को दिखाते हैं और हर चीज देखकर हैरानी जताते नजर आते हैं.

स्लीपर बर्थ देख बोले-यूरोप में ऐसा कुछ नहीं

वीडियो में जस्टिन कैमरा बस की स्लीपर बर्थ की ओर घुमाते हैं, जहां आरामदायक बेड, कंबल और प्राइवेसी के लिए पर्दे लगे हुए हैं. वह कहते हैं कि यूरोप की बसें भारतीय स्लीपर बसों के सामने कहीं नहीं टिकतीं.जस्टिन आगे यात्रियों को मिलने वाली छोटी-छोटी सुविधाएं भी दिखाते हैं. वह स्नैक पैक, बोतलबंद पानी और सलीके से रखे बिस्तर को कैमरे में कैद करते हैं. इतना ही नहीं, वह अपने एक दोस्त को भी दिखाते हैं, जो आराम से स्लीपर पॉड में लेटा हुआ है. जस्टिन बताते हैं कि हर यात्री को अपनी अलग निजी जगह मिलती है.

देखें वायरल वीडियो

प्राइवेसी और आराम ने किया इंप्रेस

बस में लगी परदों की व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए जस्टिन कहते हैं कि यात्री चाहें तो पर्दा खींचकर खुद को दूसरों से अलग कर सकते हैं. उनके मुताबिक, यही चीज स्लीपर बस को खास बनाती है.

अपना अनुभव पोस्ट करते हुए जस्टिन कहते हैं कि स्लीपर बस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सफर के दौरान सो सकते हैं और सीधे अपनी मंजिल पर जागते हैं. वह यह भी बताते हैं कि बस स्टाफ ने यात्रा के दौरान स्नैक्स और पानी दिया, जिससे लंबा सफर भी आरामदायक लगने लगा.वीडियो के आखिर में जस्टिन हंसते हुए सलाह देते हैं-अगली बार जब भारत आओ, तो 15 डॉलर खर्च करो और दोस्तों के साथ बस में स्लीपओवर का मजा लो.

सोशल मीडिया पर मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स

जस्टिन का वीडियो सोशल मीडिया पर खासकर भारतीय यूजर्स को खूब पसंद आया. एक यूजर ने लिखा-अच्छी बस चुनने के लिए धन्यवाद, जर्जर बस में बैठकर भारत को दोष देना आसान होता है.वहीं दूसरे यूजर ने लिखा-उम्मीद है आपकी भारत यात्रा शानदार रही होगी.कई लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को सही बजट और विकल्प चुनने पर देश की आधुनिक सुविधाएं बेहतर तरीके से देखने को मिलती हैं.

