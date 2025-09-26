ज्वेलरी स्टोर में फिल्मी स्टाइल डकैती, 25 नकाबपोश ले उड़े 90 करोड़ रुपये के जेवर

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सोमवार को एक हैरान करने वाली डकैती सामने आई. सैन रेमन स्थित हेलर ज्वेलर्स में करीब 25 नकाबपोश हथियारबंद लुटेरे घुस आए और देखते ही देखते 1 मिलियन डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपये) से ज्यादा कीमत के हीरे-जवाहरात और सोना लूट ले गए. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है.
हथौड़े, बैग और बंदूक लेकर घुसे लुटेरे
घटना का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि लुटेरे हथौड़े, बैग और बंदूक लेकर दुकान में दाखिल हुए. उन्होंने बड़ी तेजी से शीशे की अलमारियां तोड़ीं और उसमें रखे कीमती जेवर समेट लिए. मौके पर मौजूद लोग इस अचानक हुई वारदात से दहशत में आ गए.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सैन रेमन पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट माइक पिस्टेलो ने बताया कि जैसे ही लुटेरे दुकान में घुसे, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया. यह सुरक्षा फीचर 2023 में हुई पिछली चोरी के बाद लगाया गया था. पिस्टेलो ने कहा कि जब वे अंदर घुसे, तो पूरी तरह से दुकान पर कब्जा कर लिया. जो भी जेवर सामने आए, वे सब उठा ले गए.
हालांकि दरवाजा बंद हो जाने से वे कुछ देर तक अंदर ही फंसे रहे. बाहर निकलने के लिए उन्होंने गोलीबारी की और किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर भागने में सफल रहे.
पार्किंग में खड़ी थीं छह गाड़ियां
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम से कम छह गाड़ियां पहले से पार्किंग में खड़ी थीं, जिनमें बैठकर सभी लुटेरे फरार हो गए. ड्रोन फुटेज में उन्हें तेजी से कारों में बैठकर निकलते हुए देखा गया.
पुलिस ने पकड़े 7 आरोपी
पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. फिलहाल सात संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. साथ ही पुलिस ने फरार होने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है.
डकैती के बाद हेलर ज्वेलर्स ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया. स्टोर ने लिखा कि उन्हें लोगों की दया और सहयोग से बेहद ताकत मिली है. साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि दुकान शनिवार से फिर से खोल दी जाएगी.
यह डकैती न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पुलिस और प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है. हालांकि, त्वरित कार्रवाई से पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ लिया है और बाकी की तलाश जारी है.