'... और TTE लेटकर वीडियो देख रहे हैं!' शख्स ने दिखाया खचाखच भरी ट्रेन का हाल

इन दिनों छठ पूजा को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है. जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक करवा रखा था, उन्हें भी अपनी सीट तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है. जेनरल डिब्बों के अलावा आरक्षित बोगियों में भी लोगों की ठमस-ठस भीड़ है. ऐसे में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो और तस्वीर सामने आ रहे हैं, जिसमें सीट के लिए लोग मारा-मारी करते दिख रहे हैं. वहीं रेलवे प्रशासन और कर्मी बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है. इसमें पैसेंजर से खचाखच भरे एक डिब्बे में एक टीटीई सीट पर लेटकर आराम से वीडियो देखने में व्यस्त है. जबकि, यात्री का दावा है कि भीड़ की वजह से कई पैसेंजर को सीट मिलने में परेशानी हो रही है.

टिकट रहते हुए भी नहीं मिल पाई सीट

एक्स पर @pkmandal321 नाम के हैंडल से पवन कुमार मंडल नाम के शख्स ने एक तस्वीर शेयर की है. इसमें एक टीटी को सीट पर सोकर मोबाइल में वीडियो देखते हुए दिखाया गया है. इस पोस्ट के साथ यूजर ने RailSeva और भारतीय रेल को भी टैग किया है. ॉ

तस्वीर के साथ यूजर ने लिखा है - 18184 बक्सर-टाटा एक्सप्रेस (24/10/25) में TTE की सच्चाई देखें. पैसेंजर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय, वह वीडियो देखने और सीट पर आराम करने में बिजी है. मेरी सीटें 8 और 11, PNR 6159922921. ट्रेन बिना टिकट वाले पैसेंजर से भरी हुई है और हिलने की भी जगह नहीं है.

सीट पर सोकर मोबाइल में वीडियो देखता रहा टीटीई

यात्री ने दावा किया है कि भीड़ की वजह से जिन लोगों के पास टिकट है, उन्हें ही अपनी सीट नहीं मिल पा रही है. भीड़ की वजह से या तो लोग अपनी सीट तक नहीं पहुंच पा रहे या फिर कोई दूसरा आदमी उनकी सीट पर कब्जा किए हुए हैं. ऐसे में जब रेलकर्मियों को यात्रियों की मदद करनी चाहिए तो वो मोबाइल देखते हुए सीट पर आराम फरमा रहे हैं.

रेलसेवा ने मदद का दिया आश्वासन

शख्स के इस पोस्ट पर रेल सेवा ने जवाब दिया है. कमेंट बॉक्स में रेल सेवा की ओर से लिखा गया है कि जरूरी कार्रवाई के लिए दानापुर डीआरएम को इससे अवगत कराएं और तुरंत एक्शन के लिए अपना मोबाइल नंबर मैसेज करें. इस तरह की परेशानी के लिए हमें अफसोस है. इसके साथ ही रेलमदद एप पर भी आप ऐसी सूचना दे सकते हैं.

