scorecardresearch
 

Feedback

'... और TTE लेटकर वीडियो देख रहे हैं!' शख्स ने दिखाया खचाखच भरी ट्रेन का हाल

सोशल मीडिया पर ट्रेनों में भीड़ के कई वीडियो और तस्वीर छाए हुए हैं. ऐसी एक एक तस्वीर बक्सर- टाटा एक्सप्रेस के एक पैसेंजर ने रेल प्रशासन को टैग करते हुए शेयर की है. इसमें यात्रियों से भरे एक डिब्बे में लोगों की मदद करने की बजाय एक टीटीई को सीट पर आराम फरमाते हुए दिखाया गया है. जबकि, यात्री का कहना है कि टिकट होते हुए भी उसे अपनी सीट नहीं मिल पाई है.

Advertisement
X
पैसेंजर से खचाखच भरे ट्रेन में सोकर वीडियो देखता रहा टीटीई (Photo - X/@pkmandal321)
पैसेंजर से खचाखच भरे ट्रेन में सोकर वीडियो देखता रहा टीटीई (Photo - X/@pkmandal321)

इन दिनों छठ पूजा को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है. जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक करवा रखा था, उन्हें भी अपनी सीट तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है. जेनरल डिब्बों के अलावा आरक्षित बोगियों में भी लोगों की ठमस-ठस भीड़ है.  ऐसे में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो और तस्वीर सामने आ रहे हैं, जिसमें सीट के लिए लोग मारा-मारी करते दिख रहे हैं. वहीं रेलवे प्रशासन और कर्मी बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है. इसमें पैसेंजर से खचाखच भरे एक डिब्बे में एक टीटीई सीट पर लेटकर आराम से वीडियो देखने में व्यस्त है. जबकि, यात्री का दावा है कि भीड़ की वजह से कई पैसेंजर को सीट मिलने में परेशानी हो रही है. 

टिकट रहते हुए भी नहीं मिल पाई सीट
एक्स पर @pkmandal321 नाम के हैंडल से पवन कुमार मंडल नाम के शख्स ने एक तस्वीर शेयर की है. इसमें एक टीटी को सीट पर सोकर मोबाइल में वीडियो देखते हुए दिखाया गया है. इस पोस्ट के साथ यूजर ने RailSeva और भारतीय रेल को भी टैग किया है. ॉ

तस्वीर के साथ यूजर ने लिखा है - 18184 बक्सर-टाटा एक्सप्रेस (24/10/25) में TTE की सच्चाई देखें. पैसेंजर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय, वह वीडियो देखने और सीट पर आराम करने में बिजी है. मेरी सीटें 8 और 11, PNR 6159922921. ट्रेन बिना टिकट वाले पैसेंजर से भरी हुई है और हिलने की भी जगह नहीं है.

Advertisement

सीट पर सोकर मोबाइल में वीडियो देखता रहा टीटीई
यात्री ने दावा किया है कि भीड़ की वजह से जिन लोगों के पास टिकट है, उन्हें ही अपनी सीट नहीं मिल पा रही है. भीड़ की वजह से या तो लोग अपनी सीट तक नहीं पहुंच पा रहे या फिर कोई दूसरा आदमी उनकी सीट पर कब्जा किए हुए हैं. ऐसे में जब रेलकर्मियों को यात्रियों की मदद करनी चाहिए तो वो मोबाइल देखते हुए सीट पर आराम फरमा रहे हैं. 

रेलसेवा ने मदद का दिया आश्वासन
शख्स के इस पोस्ट पर रेल सेवा ने जवाब दिया है. कमेंट बॉक्स में रेल सेवा की ओर से लिखा गया है कि जरूरी कार्रवाई के लिए दानापुर डीआरएम को इससे अवगत कराएं और तुरंत एक्शन के लिए अपना मोबाइल नंबर मैसेज करें. इस तरह की परेशानी के लिए हमें अफसोस है. इसके साथ ही रेलमदद एप पर भी आप ऐसी सूचना दे सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement