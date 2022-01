बर्फीले तूफान में सीना ताने खड़ा भारतीय सैनिक, 10 लाख लोगों ने देखा VIRAL VIDEO

मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी चट्टान की तरह खड़े रहना है और डटकर उसका मुकाबला करना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय सेना (Indian Army). इसकी एक बानगी खुद सेना द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में देखने को मिली. जिसमें भारतीय सेना का एक जवान कड़ाके की ठंड में बर्फीले तूफान के बीच अपनी ड्यूटी निभाता दिखाई देता है.

भारतीय सेना का ये जवान घुटने भर बर्फ में खड़े होकर देश की सरहद की निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो (Indian Army Viral Video) में देखा जा सकता है कि कैसे जांबाज भारतीय सैनिक बर्फीले तूफान में अपने हाथ में राइफल लेकर खड़ा है. तूफान इतना तेज है कि सैनिक के घुटने तक बर्फ जमा हो चुकी है. लेकिन बर्फ के थपेड़े भी उसे कर्तव्य पथ से डिगा नहीं सके.

10 लाख लोगों ने देखा वीडियो

बता दें कि इस वीडियो को रक्षा मंत्रालय के उधमपुर, जनसंपर्क अधिकारी (PRO Udhampur, Ministry of Defence) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. जिसे अबतक 10 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं. वीडियो को 50 हजार से ज्यादा लाइक्स, 11 हजार से अधिक रीट्वीट और हजारों कमेंट्स मिले हैं.

He stands vigilant not because he hates what's in front of him but because he loves what's behind him!



Humbled by the Million Views. 🙏🙏



Thanks to all for the Love & Support. It keeps us wanting to put ourselves in harm's way without batting an eyelid, each & every time! 🇮🇳🇮🇳 https://t.co/AQIEgRl51T