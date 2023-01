VIDEO: सजधजकर मेट्रो में सवार हुई दुल्हन, यूं पहुंची शादी करने

सोशल मीडिया पर एक दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे सजी-धजी दुल्हन ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो से वेडिंग वेन्यू के लिए रवाना हुई. घटना बेंगलुरू की बताई गई है. वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है.

बता दें कि इस वीडियो को Forever Bengaluru नाम के ट्विटर पेज से शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है- हैवी ट्रैफिक में फंसी, फिर स्मार्ट बेंगलुरु दुल्हन ने अपनी कार छोड़ दी और शादी के मुहूर्त के समय से ठीक पहले वेडिंग हॉल पहुंचने के लिए मेट्रो ले ली.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला साड़ी में सजी-धजी नजर आ रही है. उसने दुल्हन के गहने आदि पहन रखे हैं. उसके साथ कुछ और महिलाएं भी नजर आ रही हैं. वे मेट्रो स्टेशन में एंटर करती हैं और फिर मेट्रो में सवार होकर वेडिंग वेन्यू तक पहुंचते हैं. फिर वहां दूसरी रस्में निभाई गईं.

वीडियो में दुल्हन को गेस्ट के साथ फोटो खिंचवाते दिखाया गया है. सभी के चेहरे पर मुस्कान है. वेडिंग वेन्यू को अच्छे से सजाया गया था. यूजर्स ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा- मेट्रो को धन्यवाद कहें. दूसरे ने कहा- अगर मेट्रो नहीं होती तो. इस पर रिप्लाई आया- तो क्या, मैरिज कैंसल हो जाती.

Thanks to Metro. What if Metro wasn't there ??? — Ravi Kumar (@ravigk24) January 16, 2023

She will live a happy life... This smart thinking will ensure it... — Krishna Sathyanarayana 🇮🇳 (@krishna_sathya) January 19, 2023

what all things people do for a moment of attention. — Gandara Gandadu (@GGandadu) January 19, 2023

Usually bride and groom should be in the marriage hall a day before the wedding day. Looks like a publicity stunt. — Deepak Aralumallige (@asdeepak) January 19, 2023

तीसरे यूजर ने कहा- बेंगलुरू का ट्रैफिक वर्ल्ड फेमस है. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा- पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया है. बारात भी उसी से ले जानी चाहिए थी. हालांकि, कुछ यूजर्स ने इसे Prank बताया है, जबकि कई लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है.