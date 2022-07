लड़के ने की ऐसी 'कैटवॉक', लड़कियां भी फिदा! बोलीं- ये तो प्रोफेशनल मॉडल

Best Catwalk by Boy: फैशन शो में अक्‍सर आपने कैटवॉक करते कई मॉडल्‍स को देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है. जो घरेलू इस्‍तेमाल की कई चीजों के साथ बिल्‍कुल मॉडल्‍स के अंदाज में कैटवॉक करता नजर आ रहा है. एक वीडियो में तो वह लड़की उठाकर चलता हुआ दिख रहा है.

इस युवक के अजीबोगरीब फैशन सेंस को देखकर लोग भी फनी रिएक्‍शन दे रहे हैं. अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी लड़के के वीडियो को देखकर कमेंट किया है.

जानकारी के मुताबिक, 24 साल के इस लड़के का नाम शाहील शर्मोन्‍ट फ्लेयर है. वह फिजी के रहने वाले हैं. उन्‍होंने अपनी अनूठी 'कैटवॉक' से इंटरनेट पर धूम मचाकर रख दी है. कई सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स पर उनके वीडियो शेयर हो रहे हैं.

Hahaha this is the best I’ve seen today! https://t.co/vmsdY5VmTj

वीडियो में वह बेंच कंधे पर रखकर, लड़की को गोद में उठाकर, सीढ़ी लेकर, डब्‍बा लेकर...और कई दूसरे सामानों के साथ कैटवॉक करते दिख रहे हैं. जिसमें उनका अंदाज 'शो स्‍टॉपर मॉडल' से कम नहीं दिख रहा है.

उनके कुछ वीडियो तो ऐसे हैं, जिसमें वो ऐसा सामान अपने गले में फंसाकर कैटवॉक कर रहे हैं. जिसकी कल्‍पना करना भी मुश्किल है.



'ये तो लड़कियों से भी आगे...'

इस लड़के के वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्‍शन की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा कि कितना भी भारी कैसा भी सामान हो लेकिन उनकी 'वॉक' एक जैसी रही. दूसरे यूजर ने लिखा, लंदन या पेरिस में कोई फैशन डिजाइनर ये सब देख रहा होगा.

Somewhere in London or Paris there is a fashion designer taking notes. 😆 https://t.co/1TZf5DVDEc

He ate though. The walk was consistent no matter how heavy the object https://t.co/2aBm9ouAKg

एक शख्‍स ने तो यहां तक कह दिया कि यह लड़का तो कई फीमेल मॉडल्‍स से भी बेहतर वॉक कर रहा है. वहीं एक और यूजर ने कहा कि यह लड़का प्रोफेशनल मॉडल से कम नहीं हैं. ट्विटर पर मौजूद एक यूजर ने कहा, 'लड़के का एटीट्यूड, फेस एक्‍प्रेशन, ग्रेस...परफेक्‍ट है.'



He is walking better than most of the average female models — Lost in Paradise 🇮🇳 (@Lost_human19) June 29, 2022

Background music 🎼🎶 pe wo jalwa wala song lgana tha toh video aur jamti 😂😂😂👍 — Ankush Kumar (@gotham_saver) June 29, 2022

He got the walk, he got the attitide, he got the face expression, grace — perfect 🤌🏻 — Марьям Жилякова (@mzhiliakova) June 29, 2022