जमीन से निकला बेहद दुर्लभ 'रत्न', 3.6 अरब में होगी बिक्री!

Blue Diamond Auction: एक नीले हीरे (Blue Diamond) की नीलामी 359 करोड़ रुपये में होने का अनुमान है. कहा जा रहा है कि ये ब्लू डायमंड की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी हो सकती है. ये ब्लू डायमंड जिसे डी बीयर्स कलिनन ब्लू (De Beers Cullinan Blue) के नाम से जाना जाता है, 15.10 Carat का है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस अत्यंत दुर्लभ ब्लू डायमंड को अप्रैल में Hong Kong Luxury Week Sales में फाइन आर्ट्स कंपनी Sotheby's द्वारा नीलामी के लिए पेश किया जाएगा. इसकी कीमत 48 मिलियन डॉलर (359 करोड़ रुपये) आंकी गई है.

Sotheby's के एशिया हेड ने कहा- 'बाजार में किसी भी प्रकार के नीले हीरे दुर्लभ हैं, लेकिन यह हीरा (De Beers Cullinan Blue) दुर्लभ से दुर्लभतम है.'

यह डायमंड पहली बार अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के Cullinan खदान में खोजा गया था, जो दुर्लभ नीले रत्नों की खोज के लिए दुनिया के सबसे दुर्लभ स्थानों में से एक है. फिलहाल, Sotheby's अप्रैल में अपनी हांगकांग लग्जरी वीक सेल के दौरान डी बीयर्स कलिनन ब्लू डायमंड की नीलामी करने के लिए तैयार है.

'Largest' blue diamond expected to fetch over $48 million at auction pic.twitter.com/ik77ERD7Py