अचानक प्रेमी से मिलने पहुंची गर्लफ्रेंड, 'दूसरी लड़की संग बिजी था लड़का'!

अपने बॉयफ्रेंड (Boyfriend) से मिलने गई एक लड़की को तगड़ा झटका (Girlfriend Shocked) लगा. उसने पाया कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ बिजी है. वो कार से पांच घंटे की यात्रा कर बॉयफ्रेंड से मिलने दूसरे शहर गई थी.

लेकिन उसकी ये सरप्राइज विजिट गम में तब्दील हो गई. लड़की ने TikTok पर इस घटना का एक वीडियो शेयर किया है. 'डेली स्टार' के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाली इस TikTok यूजर लड़की का नाम Mary Fatz है.

बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ बिजी!

Mary ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि वह पूर्वी कैरोलिना में स्थित यूनिवर्सिटी में अपने लॉन्ग-डिस्टेंस बॉयफ्रेंड (Long-Distance Boyfriend) से मिलने गई थी, तभी उसे पता चला कि बॉयफ्रेंड कथित तौर पर उसको धोखा दे रहा है और दूसरी लड़की के साथ व्यस्त है.

वीडियो में दिखाया गया कि Mary Fatz यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बने अपने बॉयफ्रेंड कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं. लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता है. ये देख बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने गई Mary हैरान रह जाती हैं. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो निराश होकर वापस चली जाती हैं.

