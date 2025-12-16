scorecardresearch
 
'एक डिलीवरी के मिले 15 रुपये', Blinkit एजेंट ने बताई पूरे दिन की कमाई, वीडियो वायरल

ब्लिंकइट के डिलीवरी एजेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उसने दावा किया है कि उसे एक डिलीवरी के 15 रुपये मिले है. 28 ऑर्डर पूरे करने पर भी उसे सिर्फ 763 रुपये कमाए. उसने एक वीडियो के जरिए ऐसा दावा किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

ब्लिंकइंट एजेंट की एक दिन की कमाई का दावा वाला वीडियो वायरल हो रहा है (Photo - Instagram/@thapliyaljivlogs)
दिल्ली में काम करने वाले ब्लिंकइट के एक डिलीवरी एजेंट का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. इसमें उसने अपनी दैनिक कमाई का खुलासा किया है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच गिग वर्कर्स के वेतन और काम करने के घंटे को लेकर बहस छेड़ दी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @thapliyaljivlogs नाम के हैंडल से एक वीडियो षशेयर किया गया है. वीडियो पर लिखा है - ब्लिंकइट के 28 ऑर्डर्स की कमाई कितनी? शख्स ने इस वीडियो के माध्यम से अपनी दैनिक कमाई का खुलासा किया है. 

15 घंटे काम करने के बाद मिलते हैं इतने रुपये
वीडियो में शख्स ने बताया कि उसने एक दिन में 15 घंटे काम करके 28 ऑर्डर पूरे किए और कुल 763 रुपये कमाए. उसने अपनी कमाई दिखाने के लिए ब्लिंकइट ऐप के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने बताया कि दिन के आखिरी ऑर्डर से उसे सिर्फ 15.83 रुपये मिले. उसकी औसत कमाई 52 रुपये प्रति घंटा थी, जिससे इस क्षेत्र में गिग वर्क की वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Thapliyal Ji Vlogs (@thapliyaljivlogs)

वीडियो तेजी से वायरल हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे 70 लाख से अधिक बार देखा गया. कई यूजर्स ने  काम के लंबे घंटों और कमाई के बीच के गैप पर कंमेंट किया. वहीं कई यूजर्स ने सस्ते मानव श्रम और गिग वर्कर्स के शोषण को लेकर प्रतिक्रियाएं दी. 

राघव चड्ढा के पोस्ट के बाद वायरल हो रहा ये पुराना वीडियो
हालांकि, ये वीडियो सितंबर में रिकॉर्ड किया गया है.  इस वीडियो ने तब लोगों का ध्यान खींचा, जब इस डिलीवरी वर्कर की आय और काम का जिक्र इस वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपने एक पोस्ट में किया. उसके बाद से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. 

---- समाप्त ----
