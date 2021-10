विमान में सवार थे 100 यात्री, अचानक इंजन से टकराया पक्षी और लग गई भीषण आग

अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा (Plane Crash) टल गया. दरअसल, 100 से अधिक यात्रियों को लेकर विमान रनवे से उड़ान (Plane Take Off) भरने ही वाला था कि तभी एक पक्षी विमान के इंजन से टकरा गया. जिसके बाद इंजन में आग लग गई. आग की लपटों से घिरे विमान को देखते हुए यात्री डर गए. आइए जानते हैं पूरा मामला..

आपको बता दें कि ये मामला न्यू जर्सी के अटलांटिक सिटी (Atlantic City) हवाईअड्डे का है. जहां उड़ान भरने से ठीक पहले एक बड़े पक्षी के इंजन से टकराने से स्पिरिट एयरलाइंस का विमान (Spirit Airlines Plane) आग की लपटों में घिर गया.

पायलट ने तुरंत रोका टेकऑफ

विमान में 100 से अधिक यात्रियों के साथ चालक दल के सदस्य सवार थे. रिपोर्ट के अनुसार, पक्षी ने विमान के दाहिने इंजन को टक्कर मार दी थी. जिससे इंजन में आग गई और कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगीं. जिसके बाद पायलट ने तुंरत विमान के टेकऑफ को रोक दिया और इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया.

Passengers evacuate Spirit Airlines flight NK3044 on the runway at Atlantic City Airport after the engine caught fire following a bird strike. No injuries reported. https://t.co/0Fe4JyEGfT pic.twitter.com/oMQr79j6Cg