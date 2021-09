घरों के ठीक सामने आ गया विमान, डर से लोगों की हालत हुई खराब, देखें VIDEO

हवाई जहाज (Airplane) से आसमान (Sky) में सफर करने का रोमांच ही अलग होता है. मगर हवाई जहाज में जहां से सबसे शानदार नजारा दिखता है वो जगह होती है कॉकपिट (Cockpit). यानी जहां पर पायलट (Airplane Pilot) बैठकर विमान को उड़ाता है. इसी कॉकपिट से गगनचुंबी इमारतों के बीच उड़ान भरने वाले एक विमान का वीडियो (Cockpit Video) सामने आया है, जिसे देख लोगों की सांसें एक पल के लिए थम गईं.

'डेली मेल' में छपी खबर के मुताबिक, पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ऊंची इमारतों के बीच वायु सेना के सी-17 कार्गो जेट (Air Force C-17 Cargo Jet) ने उड़ान भरी थी. इसके कॉकपिट फुटेज ने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया. पायलट जिस तरह से गगनचुंबी इमारतों के बीच से विमान उड़ा रहा था, उसे देख हर कोई हैरान रह गया.

बताया गया कि बोइंग सी-17ए ग्लोबमास्टर III (Boeing C-17A Globemaster III) के इस वीडियो को बीते गुरुवार को अभ्यास के दौरान फिल्माया गया था. इस विमान ने शहर के बीचो-बीच बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी थी.

No, no, no, just no. Royal Australian Air Force jet weaves through the skyscrapers of downtown Brisbane, on purpose. It was a rehearsal for an air show, causing immediate flashbacks to 9/11. pic.twitter.com/oR8NwIW5Yp