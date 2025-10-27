भारत से सीखा जीवन का अर्थ, बिहार में रह रहे जापानी शख्स ने साझा किया ‘धर्म योग’ का संदेश

बिहार में रह रहे एक जापानी युवक नोजोमु हागिहारा ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा एक गहरा संदेश शेयर किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर ‘धर्म योग' के दर्शन को समझाते हुए बताया कि योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है.

हागिहारा ने लिखा कि भारत से मैंने जो सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सीखा है, वह है धर्म योग. यह केवल मैट पर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह योग को जीवन में उतारने का तरीका है. यह सिखाता है कि हर दिन ईमानदारी, करुणा और जागरूकता के साथ कैसे जिया जाए.

उन्होंने बताया कि धर्म योग का आधार योग सूत्रों में बताए गए यम (नैतिक संयम) और नियम (आचरण सिद्धांत) पर है, जो इंसान को एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं.

धर्म योग के पांच मूल सिद्धांत

हागिहारा ने अपने पोस्ट में उन पांच मूल्यों का ज़िक्र किया जिन्हें धर्म योग हमें अपनाने की सीख देता है .अहिंसा - किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना.सत्य - सत्यनिष्ठ रहना.अस्तेय - चोरी या अनुचित लाभ से दूर रहना, ब्रह्मचर्य – संयम और संतुलन,अपरिग्रह – लोभ या स्वार्थ से मुक्त रहना.उन्होंने लिखा कि धर्म योग हमें याद दिलाता है कि योग शरीर की लचक का नहीं, बल्कि दिल की लचीलापन का अभ्यास है, ताकि हम जागरूकता, दया और उद्देश्य के साथ जी सकें.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा

नोजोमु के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है. कई लोगों ने उनकी भारतीय दर्शन को समझने और सम्मान देने की प्रशंसा की.एक यूजर ने लिखा कि आप कमाल हैं! भारत के प्रति आपका प्यार प्रेरणादायक है.वहीं दूसरे ने कहा कि भारत में इतनी गहरी ज्ञान परंपरा है, जिसे दुनिया को और जानना चाहिए.

हागिहारा के इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, वे फिलहाल बिहार में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं. भारत में बिताए गए उनके अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने का दर्शन है जिसमें करुणा, सादगी और आत्म-जागरूकता सबसे बड़ी साधना है.

---- समाप्त ----