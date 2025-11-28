scorecardresearch
 
बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी की मिसाल, ड्राइवर ने लौटाया पैसेंजर का भूला हुआ पर्स

बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक यात्री का पैसों से भरा बैग वापस करता दिख रहा है, जिसे यात्री गलती से ऑटो में भूल गया था. इस ईमानदारी भरे कदम की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

ड्राइवर की इस सच्चाई ने लोगों के दिल जीत लिए (Photo:Insta/nammabengaluroo)
बेंगलुरु से एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिन बना दिया. एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए वह बैग वापस कर दिया जिसमें मोटी रकम थी और जिसे एक यात्री गलती से ऑटो में भूल गया था. ड्राइवर की इस सच्चाई ने लोगों के दिल जीत लिए और उसकी खूब सराहना हो रही है.

इंस्टाग्राम पर वायरल हुए वीडियो में यात्री ड्राइवर की ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकता. वह बताता है कि ड्राइवर ने बिना एक पल गंवाए पूरा पैसा लौटा दिया, जिससे इंसानियत में उसका भरोसा फिर से कायम हो गया. वीडियो में ड्राइवर विनम्रता के साथ मुस्कुराता दिखता है, जबकि यात्री बार-बार उसका शुक्रिया अदा करता है.सोशल मीडिया पर लोग इस ड्राइवर को 'ईमानदारी की मिसाल' बताते हुए लगातार तारीफ कर रहे हैं.

ईयरफोन लौटाने वाले ऑटो ड्राइवर ने छुए दिल

बेंगलुरु से ही ऐसी एक और गर्मजोशी भरी घटना सामने आई, जहां एक Rapido ऑटो ड्राइवर ने एक लड़की के खोए हुए ईयरफोन लौटाकर सबका दिल जीत लिया. यह वाकया तब सामने आया जब शहर की निवासी संभावी ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया.

संभावी ने बताया कि शुक्रवार शाम उन्होंने इंडिरानगर में लगभग दो किलोमीटर की छोटी दूरी के लिए एक Rapido ऑटो बुक किया था ताकि वह अपने भाई से डिनर के लिए मिल सकें. मंज़िल पर पहुँचने के कुछ ही मिनट बाद उनके फोन पर गूगल पे का नोटिफिकेशन आया. पहले उन्हें लगा कि शायद किराया दो बार कट गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ड्राइवर जहरुल ने उन्हें मैसेज करके बताया कि उनके ईयरफोन ऑटो में मिल गए हैं और वह उन्हें सुरक्षित रखेगा.

दीवाली वीकेंड के बावजूद जहरुल ने सोमवार सुबह खुद उन्हें फोन किया और पूछा कि वह ईयरफोन कब और कहां लौटा सकता है. उसने न तो रखने का विचार किया और न बेचने का बस ईमानदारी से वापस कर दिया.

