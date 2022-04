हरियाणा के टूरिस्ट्स का लद्दाख की झील में 'तांडव' का Video Viral

लद्दाख में मौजूद पैंगोंग त्‍सो झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. लद्दाख जो भी घूमने जाता है, ये जगह उस व्‍यक्ति की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है.

अब यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कुछ लोग एक ऑडी कार इस झील में दौड़ाते दिख रहे हैं. ये पहला मामला नहीं हैं, जब पैंगोग त्‍सो झील में लोगों ने हुड़दंग किया हो, इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं.

इस वायरल वीडियो पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं. लेकिन इस वायरल वीडियो में क्‍या है. वो पहले आप जान लीजिए.

I am sharing again an another shameful video . Such irresponsible tourists are killing ladakh . Do you know? Ladakh have a more than 350 birds species and lakes like pangong are the home of many bird species. Such act may have risked the habitat of many bird species. pic.twitter.com/ZuSExXovjp

ये वीडियो जिग्‍मत लद्दाखी (Jigmat Ladakhi) नाम के शख्‍स ने ट्वीट किया है. इनके ट्विटर बायो के मुताबिक, वो एक छात्र हैं.

जिग्‍मत ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'मैं आप लोगों के साथ फिर से एक शर्मनाक वीडियो शेयर कर रहा हूं. इस तरह के गैरजिम्‍मेदार टूरिस्‍ट लद्दाख को मार रहे हैं. क्‍या आप जानते हैं? लद्दाख में 350 से ज्‍यादा पक्षियों की प्रजाति हैं, पैंगोग त्‍सो झील ऐसी कई प्रजातियों का घर है, इस तरह की हरकतों से पक्षियों के प्राकृतिक आवास पर असर पड़ता है.'

लोगों ने कहा, 'शर्मनाक', कार्रवाई हो

इस वीडियो को 4 लाख से ज्‍यादा लोग ट्विटर पर देख चुके हैं. हालांकि, ये वीडियो कब का है, ये स्‍पष्‍ट्र नहीं है. कई यूजर इस वीडियो को देखकर गुस्‍से में नजर आए. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों पर सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं एक अन्‍य यूजर ने ये भी लिखा कि टूरिस्‍टों द्वारा भयानक और शर्मनाक व्यवहार...

Terrible& very,very shameful behaviour by tourists.Mindlessly destroying the fragile ecosystem of the Pangong lake in #Ladakh . Vehicles should be completely banned in lake areas.Tourists need to act more responsible& if they don't do so,they need to be penalized @jtnladakh https://t.co/hzGIHsltuG

@lg_ladakh @utladakhtourism @LadakhSecretary please take action against irresponsible tourism . Unrestricted tourism is not a boon for ladai it will destroy the place as it’s not equipped to deal with it . Lessons to learn from @tourismbhutan https://t.co/3yR7wL3Gt0

जेट एयरवेज के CEO ने कहा, 'जेल में होने चाहिए ऐसे लोग'

जेट एयरवेज के CEO संजीव कपूर का रिएक्‍शन भी इस वीडियो पर सामने आया है. उन्‍होंने लिखा कि इससे जीवों और वनस्‍पति के प्राकृतिक आवास को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही पैंगोग त्‍सो झील का इकोसिस्‍टम भी खराब हुआ. इस तरह के कृत्‍य अपराध घोषित कर देने चाहिए, ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर डालना चाहिए.

Not just risked the habitats of flora and fauna, but destroyed the peace and tranquility and damaged the locations physically as well, of such beautiful and fragile locations. Such activities should be considered crimes and the perpetrators should be booked and thrown in jail. https://t.co/0Z6OBFLmhM

कई दिग्‍गजों ने किए ट्वीट

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का भी रिएक्‍शन भी इस ट्वीट पर आया, उन्‍होंने तो लद्दाख के सेकेट्री को भी अपने ट्वीट में टैग कर दिया. साथ ही इनके खिलाफ एक्‍शन की मांग कर डाली.

Shameful exhibition by these so called tourists in a bio sensitive area such as Ladakh. Request the Government to identify these uncouth persons & take necessary & appropriate action. @LadakhSecretaryhttps://t.co/Ftty5HC1u8 — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) April 10, 2022

This is how a lot of the grand Himalayan destinations like Shimla, Mussourie have been destroyed. This is Goa is being destroyed. The people of Ladakh must gather together and prevent with strong legal action this kind of destructive tourism. These are hooligans. Not tourists. https://t.co/jWnvAA82x9 — HindolSengupta (@HindolSengupta) April 10, 2022

We need to be a bit more aware of our environment, turning pristine places into party spots will only damage and destroy our natural resources, it's ours!! so let's protect while enjoying our country and its beauty, please 🙏 https://t.co/e6HOhmqM21 — Kavita Kaushik (@Iamkavitak) April 10, 2022