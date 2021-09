असम: मासूम बच्चों ने PM मोदी को लिखी क्यूट चिट्ठी, CM हिमंता ने दिया ये जवाब

असम के दो बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) और सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) को चिट्ठी लिखी. इसके जरिए (Assam Siblings Letter) इन बच्चों ने अपनी क्यूट सी परेशानी बताई है. उनकी ये चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर वायरल रही है, जिसका संज्ञान खुद सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने लिया है. आइए जानते हैं असम के सीएम ने इन बच्चों की चिट्ठी पर क्या कहा है..

दरअसल, सीएम सरमा ने 'आजतक' की खबर को रीट्वीट करते हुए बच्चों की समस्या का संज्ञान लिया है. उन्होंने लिखा- "मुझे आपके लिए गुवाहाटी में एक अच्छे डेंटिस्ट की व्यवस्था करने में खुशी होगी ताकि हम आपके पसंदीदा भोजन का एक साथ आनंद ले सकें."

I’ll be happy to arrange a good dentist in Guwahati for you so that we can enjoy your favourite food together. https://t.co/feeSJFsBg7