ऑटो मैकेनिक ने गाया सुपर हिट गाना, मुरीद हुए आनंद महिंद्रा ने शेयर किया VIDEO

उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अपनी दमदार मौजूदगी के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर उनकी पैनी निगाह रहती है. ऐसा ही एक वीडियो आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इसमें गैराज में काम करने वाले एक शख्स ने अपने गाने से सबका दिल जीत लिया.

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''हर कलाकार पहले शौकिया होता है- एमर्सन. इस आदमी के गैरेज में गाड़ियों का काम होता है, लेकिन इसके टैलेंट ने इसे सुकून का गैरेज बना दिया है.'' वीडियो में शख्स को 1964 में आई बॉलीवुड की पुरानी फिल्म 'दोस्ती' का गाना गाते देखा जा सकता है.

इस फिल्म के गाने 'आवाज मैं ना दूंगा' को शख्स ने बहुत ही सुरीली आवाज में गाया है. इस शख्स ने इस गाने को इतना बाखूबी गाया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल सिंगर ही इसे गा रहा हो.

“Every artist was first an amateur.’—Emerson. This man’s garage may be working on vehicles, but his innate talent has turned it into a garage for the soul…. pic.twitter.com/emcGbBtxUH — anand mahindra (@anandmahindra) December 29, 2021

आनंद महिंद्रा के इस वीडियो ट्वीट को काफी लोग पसंद कर रहे हैं. साथ ही इस शख्स के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''भारत की हर गली में टैलेंट है. लेकन कभी कभी ऐसे लोगों को स्टेज नहीं मिल पाता है.

India have tallent in every street, but

Apun India ka system hi to aisaaaa hi h na.

Kabhi kabhi ache log nhi milte or kabhi ache logo ko stage.

Possibilities........bahut kuch h.😶🧐 — Pr bishnoi (@Prbishnoi07) December 29, 2021

वाह! क्या आवाज़ है । अति सुन्दर कोई काट छांट नहीं बिल्कुल नैचुरल आवाज़। — R Kumar Choudhary (@RChaudhory) December 29, 2021

You can award some medals like Mahendra bhushan for the incredible talent you discover along with some cash prize — Pras (@hvbhat) December 29, 2021

'' दूसरे यूजर ने लिखा, ''वाह! क्या आवाज है. अति सुन्दर. बिल्कुल नैचुरल आवाज.'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''आप ऐसे टैलेंटेड लोगों को महेंद्र भूषण मेडल देने के साथ-साथ उनकी कुछ पैसे देकर मदद कर सकते हैं.''

Received this on my timeline today. Don’t know how old it is or where it’s from, but I’m awestruck by this gentleman who’s not just faced his disabilities but is GRATEFUL for what he has. Ram, can @Mahindralog_MLL make him a Business Associate for last mile delivery? pic.twitter.com/w3d63wEtvk — anand mahindra (@anandmahindra) December 27, 2021

बता दें, हाल ही में आनंद महिंद्रा ने एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें बिना हाथ-पैरों का एक दिव्यांग शख्स एक मॉडिफाइड रिक्शा चला रहा है. इस वीडियो से आनंद महिंद्रा बेहद प्रभावित हुए थे. उन्होंने इस शख्स के लिए नौकरी की पेशकश भी की. उन्होंने लोगों से कहा है कि वे इसके बारे में जानकारी जुटाने में मदद करें.

Local authorities will sooner or later stop him from plying the vehicle since it flouts regulations. I’ll personally offer him a Bolero in exchange. His creation can be displayed at MahindraResearchValley to inspire us, since ‘resourcefulness’ means doing more with less resources https://t.co/mibZTGjMPp — anand mahindra (@anandmahindra) December 22, 2021

इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें एक शख्स कबाड़ की चीजों से बनी चार पहिया गाड़ी को दौड़ा रहा है. इस जीप जैसी दिखने वाली गाड़ी में किक-स्टार्ट सिस्टम है, जो आमतौर पर दो पहिया वाहनों में देखा जाता है. आनंद महिंद्रा ने कहा- 'स्थानीय अधिकारी जल्द या बाद में उस शख्स को वाहन चलाने से रोक देंगे क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन करता है. मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें इस वाहन के बदले में बोलेरो की पेशकश करूंगा.''