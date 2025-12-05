पीठ दर्द था तो एक के बाद एक पेन किलर लेती रही महिला... कुछ देर बाद हो गई मौत!

इंग्लैंड के लंकाशायर में तीन बच्चों की मां की मौत गलती से पेन किलर की ज्यादा डोज की वजह से हो गई. उसने गलती से अपनी पीठ के लिए बहुत अधिक अलग-अलग दर्द निवारक दवाएं ले ली थीं.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, एमी बार्न्स नाम की एक महिला को रीढ़ की सर्जरी करवानी थी. सर्जरी के लिए उसे वेटिंग लिस्ट में डाला गया था. इससे पहले दर्द से निपटने के लिए उसने पेन किलर की गलती से बहुत सारी गोलियां खा ली. इस वजह से उसकी मौत हो गई.

दवा खाने से पहले पी थी शराब

37 साल की एमी बार्न्स की मौत की जांच में बताया गया कि उन्होंने और उनके साथी जैक ने लंकाशायर स्थित अपने घर में सोने से पहले एक बोतल वाइन और टेकअवे का आनंद लिया था.

अगली सुबह उनका पार्टनर काम पर जल्दी निकल गया. जब वह वापस लौटा, तो जैक ने उसे बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा पाया और उसे एहसास हुआ कि वह मर चुकी है. पैरामेडिक्स और पुलिस को बुलाया गया और एमी की मौत को शुरुआत में संदिग्ध माना गया. क्योंकि उसके चेहरे पर चोट और मुंह से खून निकलने का अंदेशा था.

नर्स का काम करती थी महिला

हालांकि, बाद में पता चला कि यह खून का जमाव था और एमी के वेप के नीचे सो जाने के कारण ऐसा हुआ था. पोस्टमॉर्टम सीटी स्कैन में मौत का कोई प्राकृतिक कारण नहीं पाया गया, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी परीक्षणों से पता चला कि ब्लैकपूल और प्रेस्टन के अस्पतालों में नर्स का काम करने वाली एमी ने अपनी मृत्यु से पहले कई दर्द निवारक दवाएं ली थीं. उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा भी बहुत कम थी.

प्रेस्टन कोरोनर्स कोर्ट में हुई जांच में सहायक कोरोनर रिचर्ड टेलर ने कहा कि दर्द निवारक दवाओं के कारण एमी की मौत नहीं हुई होगी, लेकिन इनके साथ-साथ सेवन से काफी बेहोशी हुई होगी, जो किसी अन्य कारण के अभाव में उसकी मौत का कारण बनी होगी.

रीढ़ की सर्जरी के लिए वेटिंग में थी

एमी के डॉक्टर ने एक बयान में कहा कि उनकी मृत्यु से पहले सात महीनों में उन्होंने कई बार सर्जरी के बारे में सलाह ली थी. जब वह सैलफोर्ड रॉयल अस्पताल में रीढ़ की सर्जरी के लिए वेटिंग में थीं, तब उन्हें पुराने पीठ दर्द से निपटने के लिए कई तरह की दर्द निवारक दवाएं दी गई थीं.

