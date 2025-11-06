बंदूक छोड़कर तालिबान के लड़ाके सीख रहे अफसरी, प्रशासनिक स्किल की ले रहे ट्रेनिंग

अफगानिस्तान में तालिबान शासन बंदूक उठाने वाले अपने लड़ाकों को अफसर बनने की ट्रेनिंग दिलवा रहा है. इन लड़कों का वोकेशनल कोर्स में दाखिला कराया गया है, जहां ये तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

अफगानिस्तान के तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राधिकरण के उप प्रमुख फजल-उर-रहमान फजल का कहना है कि देश भर में इस्लामिक अमीरात के 40,000 सदस्य शैक्षणिक केंद्रों में व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

दो साल का कोर्स पूरा होने पर हुई सेरेमनी

गजनी प्रांत में प्रशासन और प्रबंधन में दो साल का कोर्स पूरा करने वाले इस्लामिक अमीरात के सदस्यों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. यह कार्यक्रम स्नातक करने वाले तालिबान लड़ाकों के सम्मान में आयोजित किया गया था. इसमें

बोलते हुए, फजल-उर-रहमान फजल ने कहा कि जल्द ही 41 विभिन्न क्षेत्रों में 4,820 कैदियों को भी प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएंगे. इनमें महिला कैदी भी शामिल हैं.

41 विषयों में दी जा रही वोकेशनल ट्रेनिंग

उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि हमारी योजना अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में महिलाओं सहित 4,820 कैदियों को 41 विषयों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करने की है.इस कार्यक्रम में शामिल ग्रेजुएशन करने वाले कुछ तालिबान सदस्यों ने बताया कि ऐसी ट्रेनिंग से प्रशासनिक चुनौतियों को कम करने में मदद मिली है.

Advertisement

तालिबान सदस्य हासिल कर रहे प्रशासनिक दक्षता

इस कोर्स को करने वाले तालिबान सदस्यों ने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग के बाद जनता को सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. ज्यादा से ज्यादा तालिबान सदस्यों को ऐसी ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए. ताकि, वे प्रशासनिक दक्षता हासिल कर पाएं.

प्रबंधन और प्रशासनिक समस्याएं आसानी से हल हो रही

प्रशासनिक और तकनीकी ट्रेनिंग लेने वाले एक ग्रेजुएट रहीमुल्लाह बद्री ने कहा कि पहले हमें प्रबंधन में समस्याओं का सामना करना पड़ता था. शुक्र है कि अब उनमें से 95% समस्याएं हल हो गई हैं. क्योंकि, अब हमने मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्कील हासिल कर ली है.

एक अन्य तालिबानी ख्वाजा मोहम्मद दरवेश ने कहा कि पहले, हमें आउटगोइंग, इनकमिंग और इंटरनल कम्युनिकेशन को संभालने में कठिनाई होती थी. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमने ऐसे कौशल सीखे हैं जिनसे अब हम इन सभी समस्याओं को स्वयं संभाल सकते हैं.

84 हजार लोग ले रहे ऐसी ट्रेनिंग

तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 375 ट्रेनिंग सेंटर पर लगभग 84,000 व्यक्ति 122 विभिन्न विषयों में अध्ययन कर रहे हैं.

इस तरह अब अफगानिस्ता की तालिबान सरकार अपने बंदूक थामने वाले लड़ाकों को प्रशासनिक कौशल, प्रबंधन और तकनीकी शिक्षा की ट्रेनिंग दिलवा रहा है. ताकि, आगे चलकर देश को संभालने में ये इस्लामिक अमीरात अपना योगदान दे सकें और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएं.

---- समाप्त ----