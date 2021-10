खेलते-खेलते लापता हो गया 3 साल का बच्चा, चार दिन बाद जंगल से इस हाल में मिला

अमेरिका में एक बच्चा बीते चार दिनों से लापता था. इस लापता बच्चे की उम्र महज तीन साल थी. लाख कोशिशों के बाद भी उसका पता नहीं चल रहा था. बताया गया कि बच्चे की मां कार से कुछ सामान उतार रही थी, तभी उसका बच्चा एक छोटे कुत्ते के साथ खेलते-खेलते जंगल की ओर चला गया और वहीं से गायब हो गया.

काफी देर बाद जब महिला अरसेली नुनेज़ (Araceli Nunez) का बच्चा क्रिस्टोफर (Christopher Ramirez) उसे नहीं मिला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने बच्चे की तलाश शुरू की. लेकिन शुरुआती 3 दिनों तक रेस्क्यू टीम और पुलिस टीम को बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिली.

पुलिस ने बताया कि बच्चा बुधवार को प्लांटर्सविले (टेक्सास) में पड़ोसी के कुत्ते के साथ खेल रहा था, जबकि उसकी मां अपनी कार से किराने का सामान उतार रही थी. इसी दौरान कुत्ता जंगल की ओर जाने लगा, पीछे-पीछे क्रिस्टोफर भी जंगल की ओर चल पड़ा. हालांकि, कुछ देर बाद कुत्ता तो वापस आ गया, लेकिन बच्चा वापस नहीं आया.

GREAT NEWS 3YO Christopher Ramirez has been found!! Just spoke w/ Grimes Co. Sheriff. He was found in the woods far away from the home. He is dehydrated but alive and well according sheriff! He’s headed to Texas Children’s. Your prayers mattered today we get to report a miracle! pic.twitter.com/rhrajTJ6y0