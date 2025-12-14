scorecardresearch
 
अरबों की दौलत, फिर भी पब्लिक बस में सफर...दुबई में भारतीय अरबपति की सादगी चर्चा में

दुबई में बस से सफर करते लूलू ग्रुप के चेयरमैन और भारतीय अरबपति एम ए यूसुफ अली का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है.

यह वीडियो सबसे पहले टिकटॉक पर सज्जाद फरदीस नाम के एक यूजर ने शेयर किया था (Photo:insta/lovinabudhabi)
यह वीडियो सबसे पहले टिकटॉक पर सज्जाद फरदीस नाम के एक यूजर ने शेयर किया था (Photo:insta/lovinabudhabi)

दुबई से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में लूलू समूह के चेयरमैन और भारतीय अरबपति एम ए यूसुफ अली को दुबई की एक पब्लिक बस में चढ़ते देखा जा सकता है. उनकी सादगी और अपनापन देख लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में यूसुफ अली बस में चढ़ते ही ड्राइवर से हाथ मिलाते नजर आते हैं. वह ड्राइवर से हिंदी में कहते हैं,कैसे हो? ठीक हो? इसके बाद वह बस में बैठे अन्य यात्रियों से भी गर्मजोशी से बातचीत करते दिखाई देते हैं.

यह वीडियो सबसे पहले टिकटॉक पर सज्जाद फरदीस नाम के एक यूजर ने शेयर किया था. इसके बाद यह वीडियो इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया. सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें 'सबसे जमीन से जुड़े अरबपति' बताते हुए उनकी सादगी की जमकर सराहना कर रहे हैं.

देखें वीडियो

 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

कई यूजर्स ने लिखा कि अरबों की संपत्ति होने के बावजूद पब्लिक बस में सफर करना और आम लोगों से ऐसे मिलना आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है. कुछ लोगों ने कहा कि यही असली अमीरी है-सादा जीवन और इंसानियत से जुड़ाव.

इससे पहले भी एम ए यूसुफ अली का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने दिवंगत कर्मचारी शिहाबुद्दीन के जनाज़े को कंधा देते नजर आए थे. यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों को भावुक कर गया.

खास बात यह रही कि इस भावुक पल का वीडियो खुद यूसुफ अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह जनाज़े की नमाज में शामिल होते हैं और आम लोगों की तरह ताबूत को कंधा देकर अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं.

यूसुफ अली ने इस तोहफे के लिए शेख मोहम्मद का आभार जताते हुए लिखा कि उनके जीवन से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीख सकती हैं. किताब के अंदर शेख मोहम्मद का उनके नाम लिखा गया हस्तलिखित संदेश भी मौजूद था.

कौन हैं एम ए यूसुफ अली?

एम ए यूसुफ अली लूलू समूह अंतरराष्ट्रीय के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं. उनका समूह दुनिया भर में 256 से अधिक लूलू हाइपरमार्केट और शॉपिंग मॉल संचालित करता है. 
 

