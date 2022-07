लावारिस पड़ा था 45 लाख रुपये कैश, देखते ही पुलिसवाले ने किया ऐसा काम, IPS बोले- सिपाही हो तो...

छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस के कॉन्स्टेबल निलांबर सिन्हा सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी ईमानदारी को सैल्यूट कर रहे हैं. कई IAS और IPS अधिकारियों ने भी उनकी तारीफ की है. रायपुर में तैनात कॉन्स्टेबल निलांबर को सड़क किनारे लावारिस हालत में रुपयों से भरा एक बैग मिला था. इस बैग में 45 लाख रुपये कैश थे.

जाहिर है अगर किसी के सामने लावारिस हालत में इस तरह रुपयों से भरा बैग आ जाए तो उसकी नियत डोल सकती है, मगर कॉन्स्टेबल निलांबर सिन्हा का ईमान नहीं डोला. उन्होंने रुपयों से भरे बैग की जानकारी डिपार्टमेंट के अफसरों को दे दी, ताकि उसे उसके मालिक तक पहुंचाया जा सके. उनकी इस ईमानदारी को देखकर लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं.

दरअसल, रायपुर ट्रैफिक पुलिस में तैनात निलांबर एयरपोर्ट के पास सड़क पर ड्यूटी कर रहे थे. इसी बीच उन्हें एक लावारिस बैग मिलने की सूचना मिली. जब उन्होंने चेक किया तो बैग के अंदर 2000 और 500 के ढेर सारे नोट रखे थे. निलांबर ने बिना देर किए इसकी जानकारी बड़े अफसरों को दी और बैग को पुलिस कंट्रोल रूम में लाकर जमा करवा दिया.

जांच पड़ताल करने पर पता चला कि बैग में एक दो नहीं बल्कि 45 लाख रुपये हैं. फिलहाल, पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर बैग किसका है और इतने रुपये लेकर कोई, कहां जा रहा था. वहीं, कई IAS और IPS अधिकारियों ने कॉन्स्टेबल निलांबर की ईमानदारी की खुले दिल से तारीफ की है.

IAS और IPS ने रिएक्ट

पूर्व डीजीपी आरके विज लिखते हैं- शाबाश निलांबर सिन्हा, सिपाही हो तो तुम्हारे जैसा ईमानदार. वहीं, आईपीएस अंकिता शर्मा लिखती हैं- आपका असल चरित्र वही है, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो. रायपुर पुलिस के यातायात आरक्षक नीलांबर ने 45 लाख से भरा बैग सड़क पर पड़ा पाकर थाने को लौटा दिया. उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सलाम.

IPS सूरज सिंह परिहार लिखते हैं- दम उन संस्कारों में होता है जो परवरिश के क्रम में बचपन से परिवार में मिले होते हैं, उसके लिए UPSC CSE के GS का पेपर IV (एथिक्स) पास करने की जरूरत नहीं होती. रायपुर पुलिस में ट्रैफिक आरक्षक नीलांबर को ड्यूटी के दौरान रोड में 45 लाख रुपये मिले जिसे उन्होंने थाने में जमा कर दिया.

