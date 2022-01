'दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की', मुक्के मार-मारकर गिरा देती है पेड़, Video Viral

रूस की रहने वाली 15 साल की एवनिका सादवाकस सबसे ताकतवर लड़की के रूप में फेमस हैं. अपनी मुक्केबाजी से वह बड़े-बड़े धुरंदरों को भी धूल चटा दें. एवनिका का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें वह पेड़ पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती हुई दिख रही हैं. हालांकि, ये वीडियो साल 2017 का है. लेकिन एक बार फिर यह वीडियो वायरल हुआ है.

एवनिका बॉक्सिंग की प्रैक्टिस तब से करती आ रही हैं, जब वह महज चार साल की थीं. इसमें एवनिका के पिता रस्ट्रम भी उनकी काफी मदद करते हैं. वह खुद एक बॉक्सिंग के कोच हैं. अपने पिता की तरह ही एवनिका भी अब एक कुशल बॉक्सर बन गई हैं.

एवनिका का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे वह पेड़ पर लगातार पंच मार रही हैं. वह पेड़ पर पंच मारकर पहले पेड़ को कमजोर करती हैं, जिससे कि वह थोड़ी ही देर में ढह जाता है. एवनिया का ये वीडियो देखकर लोग काफी हैरान हैं.

एवनिका के पिता रस्ट्रम के अलावा उनके 7 भाई-बहनों को भी बॉक्सिंग का उतना ही शौक है. जबकि, एवनिका की मां आनिया एक जिम्नास्ट हैं. बता दें, 12 साल की एवनिका ने एक मिनट में सबसे ज्यादा 654 पंच मारने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. यही नहीं, वह तमाम मजबूत चीजों को अपने दमदार पंच से तोड़ देने में माहिर हैं.

I don’t care nothing about that tree she’s got some nice moves for a little girl she’s gonna be a nice boxer when she gets older