दुबई बना रहा है ऐसा मॉल, जहां कार में बैठकर होगी शॉपिंग, न उतरने की टेंशन, न चलने की जरूरत

अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई में अब नया क्या देखना बाकी है, तो ठहरिए. रेगिस्तान के बीचों-बीच बसा ये शहर एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है. दुबई जल्द ही दुनिया का पहला 'ड्राइव-थ्रू मॉल' लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है दुबई स्क्वायर. जिसकी खुलने की उम्मीद अगले तीन सालों में है.

कल्पना कीजिए आप अपनी कार में आराम से बैठे हैं और बिना पार्किंग ढूंढे सीधे मॉल के अंदर जा रहे हैं. यह मॉल सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि अगला सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा, जो आपको लग्जरी शॉपिंग, खाने और घूमने का एक एकदम नया अनुभव देगा. यह अनूठा मॉल खरीदारी करने वालों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने का वादा करता है, जिससे यह शहर में यात्रा के दौरान घूमने लायक एक अनिवार्य स्थान बन जाता है.

क्यों खास है यह ड्राइव-थ्रू मॉल?

दुबई स्क्वायर की सबसे बड़ी पहचान इसका आकार और इसका ड्राइव-थ्रू कॉन्सेप्ट है. यह 26 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. इसे बनाने वाली कंपनी 'ईमार प्रॉपर्टीज' के संस्थापक मोहम्मद अली अलाब्बार ने अपने X अकाउंट पर बताया है कि यह मॉल डाउनटाउन दुबई से भी तीन गुना बड़ा होगा. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में कुल $180 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग $49 अरब अमेरिकी डॉलर) का भारी-भरकम निवेश किया गया है."

इस मॉल को इस तरह से बनाया गया है कि विजिटर्स अपनी कार या इलेक्ट्रिक व्हीकल में आराम से बैठे-बैठे मॉल के अलग-अलग हिस्सों में आसानी से प्रवेश कर सकें और घूम सकें. अरेबियन बिजनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) के लिए विशेष चार्जिंग और ड्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. यानी, आपको अपनी गाड़ी से उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

دبي سكوير مول يسمح بدخول السيارات الكهربائية

قيد الإنشاء

يقع في خور دبي وبحجمٍ يساوي ثلاثة أضعاف منطقة برج خليفة

بتكلفة قدرها 180 مليار درهم

الافتتاح بعد ثلاث سنوات



Dubai Square Mall allows electric vehicles

Under construction

Located in Dubai Creek Harbour, three times the… pic.twitter.com/uyuE9gAYzb — Mohamed Ali Alabbar محمد علي العبار (@mohamed_alabbar) November 25, 2025

शॉपिंग के साथ-साथ रहने की भी व्यवस्था

यह विशाल प्रोजेक्ट दुबई क्रीक हार्बर की एक बड़ी परियोजना का केंद्र है, जिसमें होटल, रेजिडेंशियल यूनिट्स और मनोरम तटवर्ती विकास शामिल है. इस परियोजना में 74 लाख वर्ग मीटर का विशाल आवासीय क्षेत्र और लगभग पांच लाख वर्ग मीटर का हरा-भरा क्षेत्र भी शामिल है.

सीधी बात ये है कि यहां आपको सिर्फ बाजार ही नहीं मिलेगा, बल्कि घूमने-फिरने के लिए समुद्र किनारे जैसी सुंदर, खुली सड़कें और ढेर सारी हरियाली भी मिलेगी. यह पूरा इलाका इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह रहने, घूमने, मजे करने और शॉपिंग करने हर चीज के लिए एक दमदार और मजेदार जगह बन जाए.

