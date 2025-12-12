क्रिसमस की शॉपिंग के लिए दिल्ली के वो 5 मार्केट, जहां मिलेगी यूरोप वाली फीलिंग

क्रिसमस का मौसम आते ही हर कोई छुट्टियों और जश्न के मूड में आ जाता है. अगर आप दिल्ली या NCR में रहते हैं और अपने परिवार या दोस्तों के साथ क्रिसमस को शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं, तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है.

और पढ़ें

दिल्ली में कुछ ऐसे कमाल के क्रिसमस मार्केट लगते हैं, जो आपको सीधे यूरोपियन फेस्टिवल्स का मजा देते हैं. खास बात ये है कि इनमें से कुछ बाजार तो विदेशी दूतावासों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जहां शॉपिंग से लेकर खाने-पीने और मौज-मस्ती का पूरा इंतजाम होता है. आइए जानते हैं दिल्ली के उन टॉप क्रिसमस मार्केट के बारे में, जिन्हें आपको इस फेस्टिव सीजन में अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

यूरोप वाली फील: जर्मन क्रिसमस मार्केट, चाणक्यपुरी

अगर आप बिना विदेश गए ही यूरोपियन क्रिसमस गांव जैसा माहौल देखना चाहते हैं, तो चाणक्यपुरी का यह मार्केट आपके लिए है. यहां आपको हाथ से बने सजावटी सामान, बढ़िया चॉकलेट, बुटीक के कपड़े और प्रेट्जल्स (एक तरह की जर्मन ब्रेड) की शानदार खुशबू मिलेगी. इसके अलावा यहां सांता भी आते हैं, बच्चों के लिए वर्कशॉप होती हैं और लाइव म्यूजिक का भी इंतज़ाम रहता है. यह मार्केट 13 और 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा. आप टैक्सी या मेट्रो से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Google का दावा, 4 ग्रुप्स में बंटे हैं घूमने के शौकीन भारतीय, आप किस कैटेगरी में हैं फिट

फैशन और फूड का तड़का: द विंटर सोइरे, पंजाबी बाग क्लब

अगर आप एक ही जगह पर फैशन, शानदार खाना और बच्चों के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज चाहते हैं, तो पंजाबी बाग क्लब का यह इवेंट परफेक्ट है. यहां बुटीक के नए कलेक्शन, लाजवाब गोरमेट फूड और बच्चों के लिए गेम्स जोन मुख्य आकर्षण होते हैं. यह जगह दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए बेहतरीन है. यह मार्केट 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा. आप पंजाबी बाग क्लब तक टैक्सी या अपनी प्राइवेट कार से पहुंच सकते हैं.

नेक काम का बाजार: तमना विंटर कार्निवल, चाणक्यपुरी

यह कार्निवल ब्रिटिश उच्चायुक्त के निवास पर लगता है और इसकी खासियत यह है कि यहां दिव्यांग छात्रों, कलाकारों और NGO द्वारा लगाए गए स्टॉल होते हैं. यहां दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिसमस परेड और कैरोल गाए जाते हैं. यह मार्केट खरीदारी के साथ-साथ नेक काम से जुड़ने का भी मौका देता है, जो कि 13 और 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेगा. आप टैक्सी या मेट्रो से यहां पहुंच सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नए साल पर सबसे सस्ता और शानदार विदेश टूर! सिर्फ ₹5000 में लाखों की सर्विस

आर्ट और क्रिएटिविटी का संगम: सॉरबेट सोइरे मार्केट, सुंदर नर्सरी

यह मार्केट खास तौर पर क्रिएटिविटी और कला पसंद करने वालों के लिए है. यहां 80 से अधिक स्टॉल्स लगते हैं, जिनमें हाथ से बने सजावट के सामान, स्वादिष्ट खाना और लाइफस्टाइल से जुड़े यूनीक आइटम्स मिलते हैं. बच्चों के लिए यहां Kids' Wonderland नाम का एक खास जोन भी होता है. यह 19 और 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा. आप सुंदर नर्सरी तक टैक्सी या अपनी कार से पहुंच सकते हैं.

क्रिसमस अर्थ मेला, इटली दूतावास लॉन्स, चाणक्यपुरी

इटली दूतावास के लॉन में लगने वाला यह मेला उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो ईको-फ्रेंडली चीजें पसंद करते हैं. इस मेले में 100 से अधिक ऐसे ब्रांड्स के स्टॉल होते हैं, जिन्हें महिलाएं चलाती हैं. यहां हैंडमेड डेकोरेशन, केमिकल-फ्री स्किनकेयर प्रोडक्ट और स्वादिष्ट गोरमेट फूड मिलते हैं. यह 13 और 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लगेगा. यहां पहुंचने के लिए टैक्सी या मेट्रो का इस्तेमाल किया जा सकता है.

---- समाप्त ----