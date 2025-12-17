दिल्ली-NCR के प्रदूषण से दूर घूम आएं ये शहर जिसकी हवा है 'दवा', AQI 50 से भी नीचे

जब भी हम भारत में हवा के प्रदूषण की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिल्ली की धुंध और एनसीआर का स्मॉग आंखों के सामने आ जाता है. बड़े शहरों में आज हालत ऐसी है कि लोग शुद्ध हवा के लिए तरस रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां सांस लेना किसी वरदान से कम नहीं है?

एक ऐसा शहर जहां की हवा इतनी साफ है कि वहां रहना मतलब दिन में एक भी सिगरेट न पीने के बराबर है. हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बसे बेहद खूबसूरत शहर ऊटी की. जहां देश के कई शहर जहरीली हवा से जूझ रहे हैं, वहीं ऊटी ने अपनी शुद्धता से सबको हैरान कर दिया है.

50 से भी नीचे है AQI

ऊटी की सबसे बड़ी खासियत इस वक्त वहां की आबो-हवा (पर्यावरण) है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, ऊटी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) महज 36 दर्ज किया गया है. जहां दिल्ली-एनसीआर में यह आंकड़ा अक्सर 300-400 के पार रहता है, वहीं ऊटी में 50 से भी नीचे का AQI यह बताता है कि यहां की हवा कितनी शुद्ध और ताजी है. इसे 'अच्छी' श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि यहां सांस लेना आपकी सेहत को बिगाड़ता नहीं, बल्कि सुधारता है. ऊटी ने यह साबित कर दिया है कि अगर विकास और प्रकृति के बीच सही तालमेल बिठाया जाए, तो आज के दौर में भी स्वच्छ हवा मुमकिन है.

पहाड़ों की रानी में कुदरत का अनमोल तोहफा

ऊटी को सिर्फ उसकी साफ हवा के लिए ही नहीं, बल्कि इसकी बेमिसाल खूबसूरती के लिए पहाड़ों की रानी कहा जाता है. नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा यह शहर शांत वातावरण, हरी-भरी घाटियों और चाय-कॉफी के बागानों से ढका हुआ है. यहां की ठंडी जलवायु और ऊटी झील का किनारा पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है.

इसके अलावा हनीमून कपल्स हों या परिवार के साथ छुट्टियां बिताने वाले लोग, ऊटी हर किसी की पहली पसंद बना हुआ है. इतना ही नहीं यहां का बोटैनिकल गार्डन और मशहूर शूटिंग स्पॉट्स सैलानियों का मन मोह लेते हैं. यही वजह है कि यहां की हरियाली न केवल आंखों को सुकून देती है, बल्कि हवा को भी फिल्टर करने का काम करती है.

इतिहास, खरीदारी और सुकून का अद्भुत संगम

यह केवल घूमने-फिरने की जगह नहीं है, बल्कि यहां का औपनिवेशिक इतिहास भी काफी दिलचस्प है. ब्रिटिश काल की इमारतों और पुराने चर्चों को देखना एक अलग अनुभव देता है. अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं, तो यहां के बेहतरीन ऊनी कपड़े, ताजी चाय की पत्तियां और स्थानीय हस्तशिल्प आपका दिल जीत लेंगे. कुल मिलाकर कहें तो, ऊटी शांति और प्राकृतिक नजारों का एक ऐसा मेल है, जो आपको शहरों के शोर और प्रदूषण से दूर एक नई जिंदगी का अहसास कराता है. अगर आप भी जहरीली हवा से परेशान हैं और फेफड़ों को आराम देना चाहते हैं, तो ऊटी से बेहतर विकल्प कोई और नहीं हो सकता.

