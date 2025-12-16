नए साल पर लखनऊ से विजाग की सैर, IRCTC के टूर पैकेज में होटल और खाना सब मिलेगा

नए साल की शुरुआत अगर घूमने-फिरने से हो जाए, तो पूरा साल यादगार बन जाता है. अगर आप भी जनवरी में कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं और टिकट, होटल, घूमने की झंझट से बचना चाहते हैं, तो IRCTC आपके लिए एक बढ़िया मौका लेकर आया है. इस बार IRCTC ने लखनऊ से विजाग के लिए एक खास हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें उड़ान से लेकर होटल, खाना और घूमने की पूरी व्यवस्था पहले से शामिल है. इसे 'VIZAG–ARAKU VALLEY CALLING YOU' नाम दिया गया है और यह 4 रात और 5 दिन का पैकेज है. यानी बस बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए सैर पर.

विजाग और अराकू वैली की खूबसूरती का संगम

इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है. 20 जनवरी 2026 को लखनऊ से शुरू होने वाले इस सफर में आप विजाग के नीले समंदर के साथ-साथ अराकू वैली की पहाड़ियों का लुत्फ उठा सकेंगे. विजाग में जहां आपको आर.के. बीच, कैलाशगिरी और ऋषिकोंडा जैसे बीच देखने को मिलेंगे, वहीं अराकू वैली में आप बादलों के बीच बसे पहाड़ों का अनुभव करेंगे. इसके अलावा, करोड़ों साल पुरानी बोर्रा गुफाओं की प्राकृतिक बनावट और वहां के ट्राइबल म्यूजियम को देखना अपने आप में एक अलग दुनिया की सैर जैसा होगा.

थ्री-स्टार होटल और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था

अक्सर टूर पर सबसे बड़ी टेंशन होटल ढूंढने और अच्छे खाने की होती है. लेकिन IRCTC के इस पैकेज में आपको इसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. इस हवाई टूर में आपको न केवल लखनऊ से विजाग आने-जाने की फ्लाइट टिकट मिलेगी, बल्कि वहां ठहरने के लिए बेहतरीन थ्री-स्टार होटल की सुविधा भी दी जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सुबह के नाश्ते और रात के खाने का इंतजाम भी पैकेज के अंदर ही शामिल है. यानी आपको बस अपनी पैकिंग करनी है और बिना किसी भाग-दौड़ के अपनी ट्रिप एन्जॉय करनी है.

जानें कितना होगा खर्च

अब बात करते हैं जेब पर पड़ने वाले असर की. IRCTC ने इस लग्जरी हवाई टूर को काफी किफायती रखने की कोशिश की है. अगर आप तीन लोग एक साथ जा रहे हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति ₹35,200 देने होंगे. दो लोगों के साथ ठहरने पर किराया ₹37,500 प्रति व्यक्ति है, जबकि अकेले रूम शेयर करने पर यह खर्च ₹42,900 होगा. इस कीमत में फ्लाइट, एसी गाड़ी से साइटसीइंग, इंश्योरेंस और होटल का खर्च शामिल है, जो इसे एक बहुत ही वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है.

पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर सीट बुकिंग

इस पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि सीटें बहुत सीमित हैं, इसलिए बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी. अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो लखनऊ के गोमती नगर में स्थित पर्यटन भवन जाकर बुकिंग करा सकते हैं. इसके अलावा, आप ऑनलाइन www.irctctourism.com पर जाकर भी सीट बुक कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों- 9236391909, 9236367954 पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं.

